3 ZNAKA HOROSKOPA ĆE U OVOM PERIODU IMATI MNOGO SREĆE! Počinje im najbolji period ikada: Ove promene im slede u narednim danima!

Konačno je prošao period koji nam komplikuje i najmanje sitnice, zbog kojih smo se svakodnevno nervirali. U subotu, 21. januara, mlad Mesec u Vodoliji nateraće nas da razmišljamo van okvira. Javljaće se nove ideje, zbog čega će mnogi od nas osetiti želju da promene rutinu.

Horoskop otkriva da je ovo idealno vreme da radite na ostvarenju svojih ciljeva. Takođe savetuje da ne razmišljate o tuđim komentarima i osudi okoline, jer Vodolija čini da se suprotstavite važećim pravilima. Svi horoskopski znaci osetiće uticaj mladog Meseca u Vodoliji, ali tri će imati posebne koristi. Evo o kojim znacima je reč:

BLIZANCI

Sunce i Mesec povezaće se u vašoj devetoj kući. Vi ste uvek spremni za nova iskustva, ali ovaj aspekt će učiniti da razmišljate na neuobičajen način. Pružiće vam se prilike za lični razvoj, zato je važno da prepoznate šta je uzbudljivo za vas. Ukoliko planirate da krenete na neki kurs ili edukaciju, ovo je idealna prilika. Takođe, horoskop predviđa da će mnogi ljudi rođeni u znaku Blizanaca promeniti posao ili otići na putovanje koje će im promeniti život.

VAGA

Mlad Mesec u Vagama budi kreativnost. On će biti usklađen sa Jupiterom i to u polju partnerstva, a to znači da će najviše uticati na vaš ljubavni život. Horoskop predviđa da će mnogi ljudi rođeni u znaku Vage otpočeti novo poglavlje, zbog čega sledi zanimljivo poznanstvo vredno pažnje. Ovo je vreme kada treba da isprobate nove stvari, ali i da probudite dete u sebi.

VODOLIJA

U subotu kreće novi početak za sve Vodolije. Ovo je jedinstvena prilika da se fokusirate na ciljeve! Ukoliko ste dugo razmišljali da započnete nešto novo, ne mozgajte - krenite u realizaciju. Mlad Mesec u Vodoliji će vas naterati da menjate stvari kojima niste zadovoljni i da sebe konačno stavite na prvo mesto. Vaš život dobija potpuno novi pravac!

