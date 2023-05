NEDELJNI HOROSKOP OD 29. MAJA DO 4. JUNA: Top 3 su Bik, Ovan i Škorpija, a evo šta sve očekuje ostale znake u ljubavi i karijeri!

Nedelja pred nama donosi brojnim horoskopskim znacima promene u životu, nekima na bolje, a nekima i ne toliko.

Top 3 u poslednjoj nedelji maja su Bik, Škorpija i Ovan, a evo šta očekuje ostale.

OVAN

LJUBAV: Zabrinuće vas nedostatak interesovanja za ljubav koji ćete verovatno osećati narednih dana. Imajte na umu da je ovo prolazna faza, pa joj ne treba pridavati previše značaja. S druge strane, svako malo ćete biti u krugu ljudi sa kojima ćete rado komunicirati.

KARIJERA: Iako će posao morati da se završi na vreme, na radnom mestu će i dalje vladati vesela i opuštena atmosfera, pa ćete svi lakše raditi. Nećete moći da zanemarite pravila rada koja treba poštovati, ali ćete znati i da se zabavite.

SAVET: Pratite svoju intuiciju.

BIK

LJUBAV: U stanju ste da razlikujete šta vam je važno, a šta nije. Sa takvim stavom možete stići dalje nego do sada. Vaša zrelost i promišljenost će smiriti neku provokaciju ili situaciju u kojoj druga strana neće znati kako da reaguje. Vodite oboje tamo gde treba da idete.

KARIJERA: Do nedavno ste maštali samo o nekim poslovnim potezima, a sada ćete imati vremena da sve to osmislite i razradite. Istovremeno ćete se malo više baviti pitanjima komunikacije. Naći ćete način da bolje sarađujete.

SAVET: Budite svesni svojih kvaliteta.

BLIZANCI

LJUBAV: Pred vama su iskustva koja će verovatno obogatiti vaš privatni život. Oni koji su još slobodni možda će imati više udvarača, iako će neki od njih delovati pomalo ludi. Ipak, neka ostanu otvoreni za mogućnost ljubavi. Kasnije će sve biti jasnije.

KARIJERA: Ponekad se čini kao da posao prestaje kada vas nema, a čim se pojavite, sve počinje. To je rezultat vašeg truda i vašeg najvrednijeg kvaliteta, a to je da ste vredni radnik. A ovih dana će i to doći do izražaja.

SAVET: Budite svesni svojih mogućnosti.

RAK

LJUBAV: Verovatno će vas mučiti neočekivane čežnje, ali prihvatite to kao prolaznu fazu u kojoj će iskristalisati svoje ljubavne želje i ciljeve. Planete će vam ove nedelje doneti različite uticaje, a na vama je da se prilagodite. Budite strpljivi i mudri.

KARIJERA: Plodovi vašeg truda polako izlaze na videlo, ali još mnogo toga treba da se uradi. Ipak, sve je više zadovoljstva, pa i napretka. Biće pohvaljeni oni čiji je rad menadžerske prirode. Svi će imati volju da rade.

SAVET: Mali problemi sa mladima. Nasmejte ih.

LAV

LJUBAV: Možda ste malo otupeli od silnih ljubavnih pokušaja. Izbeći ćete frustracije strpljenjem i uzdržanošću. Planete usporavaju pozitivne uticaje, ali to ne znači da nemate svetlu budućnost pred vama. Oni u vezama treba da budu tolerantniji dok ne dođu bolji dani.

KARIJERA: Neki će biti u iskušenju da potroše više nego što je potrebno. Ako vam nedostaju sredstva, nemojte se zaduživati. Pažljivo razgraničite šta vam je važno, a šta nije. Uvidećete da vam nije potrebno mnogo toga. Radićete jednostavnije.

SAVET: Zapamtite pravilo.

DEVICA

LJUBAV: Intelektualni nivo ličnih odnosa biće kvalitetan, a sve ostalo će vas dovesti do nezadovoljstva, diskusija ili čak svađa. Zato pričajte, ali ne insistirajte na zagrljajima. Uz malo više strpljenja, oboje ćete biti zadovoljni.

KARIJERA: Ne želite da se bavite tračevima, ali je neprijatno da ih slušate. Radi se samo o malim stvarima o kojima ne morate da brinete. Svi smo mi ljudi, a ljudi nisu savršeni. Vi to dobro znate. Pa neka uđe u jedno uho, a izađe na drugo.

SAVET: Uživajte u životu.

VAGA

LJUBAV: Verovatno nećete biti zadovoljni onim što vidite. Uzdržite se od nepotrebnih komentara, jer bi mogli samo da doliju ulje na vatru. Budite umereni, strpljivi i ako je potrebno, povucite se. Privremeni. Kasnije će biti lakše.

KARIJERA: Nastavićete diplomatsku strategiju, a ono oko čega se dogovorite, odmah ćete sprovesti u delo. Tako će se smenjivati tihi i glasniji način rada, a vi ćete se prilagođavati nekad jednom, nekad drugom stilu. Neki će pripremiti velika dela.

SAVET: Bavite se sportom. To će vas ojačati.

ŠKORPIJA

LJUBAV: Kontakti će biti brojni, ali većina njih neće u potpunosti ispuniti vaša ljubavna očekivanja. Stoga ćete više pričati o ljubavi nego što ćete je osećati. Bez obzira na sve, mnogi će organizovati lepe zabave za svoje društvo. Biće im dobro.

KARIJERA: Pogledajte pažljivije oko sebe i naći ćete mnogo kandidata koji bi želeli da rade sa vama. Potrebno je bolje povezati se i osmisliti bolji organizacioni plan. Kada to uradite, sve što treba da uradite je da pratite.

SAVET: Ne dozvolite da vas male stvari izbace iz koloseka.

STRELAC

LJUBAV: Mnogi će konačno moći da otvore svoja srca i da se otarase prepreka ili frustracija koje su ih sputavale. Biće to poboljšanje u vašim ličnim odnosima, ali se ipak savetuje oprez. Najviše zato što može doći do grešaka u koracima ili provokacija sa druge strane.

KARIJERA: Vjerovatna su poslovna putovanja, novo učenje, otkrivanje novih znanja. Učenici i studenti će biti uspešni. Oni koji rade svaki dan će imati na umu sve više sjajnih ideja. Intelektualni radnici će se istaći u svojim nastupima i radu.

SAVET: Težićete visinama i daljinama.

JARAC

LJUBAV: Izazovi će se istanjiti, a vaš ljubavni život će se smiriti. Većina će biti zadovoljna. Moguće je da ćete smanjiti izlaske i više uživati kod kuće u društvu voljene osobe. Oni koji su još slobodni mogli bi da pronađu ljubav na sasvim običnim mestima.

KARIJERA: Sve što ste smislili i planirali polako poprima spoljašnje karakteristike. Neki će prepoznati prilike da usavrše svoje ideje. Idite korak po korak jer će se prilike otvarati tim tempom. Takođe koristite svoj šarm u poslovnim poslovima.

SAVET: Uz diplomatiju možete učiniti više.

VODOLIJA

LJUBAV: Ako ste i dalje slobodni i tražite ljubav, budite odmereni i ne žurite. Veća je verovatnoća da će vas drugi ovaj put obmanuti nego obrnuto. Zato možete ostati pasivni, bar za sada. Ako se osećate usamljeno, računajte to kao fazu i da će sve ići polako.

KARIJERA: Uglavnom ćete težiti visokim ciljevima, a okolnosti i događaji će tome pogodovati. Manji problemi se vide zbog nekih stvari iz prošlosti. Završite ove analize tiho kako bi mogli da nastave dalje.

SAVET: Male brige bez posebnog razloga.

RIBE

LJUBAV: Pred vama su lepi ljubavni dani kada možete da očekujete harmoniju između vas i voljene osobe. Ako ste i dalje sami, obavezno izađite i družite se jer se povećavaju šanse da se zbližite sa nekim. Bićete zavodljivi, a osobe suprotnog pola će vam rado prići.

KARIJERA: Nalazite se u fazi u kojoj male stvari treba da se rešavaju. Od njihovog mnoštva možda ne vidite ono glavno, pa vam ciljevi nisu sasvim jasni. Ipak, gazite sigurnim i utabanim stazama, a rezultati neće izostati. Radite jedan po jedan deo.

SAVET: Prošetajte pre spavanja za bolji san.

(Kurir.rs/Ehoroskop.net)

