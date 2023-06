LAŽIRAO SOPSTVENU SMRT DA BI SAZNAO KO ĆE MU OD RODBINE DOĆI NA SAHRANU: Ono što je priredio, FAMILIJA će pamtiti do KRAJA ŽIVOTA!

Dejvid Barten (45) želeo je da sazna ko će mu doći na sahranu, ali je hteo i da "nauči" svoje rođake da ga više cene, pa je iz tog razloga rešio da lažira sopstvenu smrt.

Ovaj drastičan i bizaran potez ovog čoveka šokirao je mnoge, a ovo su detalji.

Barten koji je na TikToku poznat kao Ragnar le Fou isplanirao je lažnu smrt i sahranu u dogovoru sa suprugom i njihovom decom. Rekao je jednoj od ćerki da objavi da je on preminuo, a ona je zatim na društvenim mrežama napisala niz emotivnih poruka od kojih jedna glasi: "Zašto je život tako nepravedan? Zašto ti? Trebalo je da postaneš deda, imao si život pred sobom. Volim te! Volimo te! Nikad te nećemo zaboraviti".

Lažnu sahranu organizovao je prošlog vikenda u Belgiji, i dok su se desetine njegovih rođaka okupljali, on je sleteo helikopterom.

"Živeli svi, dobrodošli na moju sahranu", poručio im je, prenosi The Times.

Svi su bili zaprepašćeni, neki su pojurili ka njemu i počeli da ga grle, dok su drugi bili u potpunom šoku.

Njegovi pratioci na TikToku govore mu je da je napravio okrutan potez.

"Ono što vidim kod svoje porodice često me povrede. Ne zovu me ni na jedan porodičan događaj. Jednostavno me ignorišu. Svi smo se razdvojili. Osećam da me ne poštuju. Zato sam želeo da im pružim ovu životnu lekciju i da im pokažem da ne treba čekati da neko umre pa da nešto uradiš", rekao je.

Jedan prijatelj mu je pourčio: "Plakao sam i doživeo šok. Volim te, mnogo".

Dejvid nije zadovoljan brojem onih koji su došli na njegovu lažnu sahranu.

"Samo polovina moje familije bila je na sahrani. To dokazuje kome je stvarno stalo do mene. Oni koji nisu došli, kontaktirali su me da se nađemo. Tako da sam na neki način pobedio", dodao je.

(Kurir.rs/Blic žena)

