SESTRA BESNA! Dragana: Slađana mi duguje oko 200.000 maraka, a izmišlja da je umrla

Slađana Petrušić optužila je novinare za to što je sama na svojim društvenim mrežama objavila da je umrla, ali familiju koja ju je raskrinkala je pitala gde su bili pre dvadeset godina, kad joj je trebala pomoć.

Našoj redakciji se javila njena sestra Dragana, koja živi u Švedskoj i koja joj je sada odgovorila na to pitanje.

- Vidim da se moja sestra pita gde je rodbina bila pre dvadeset godina. E pa dešavalo se to da je mojoj porodici ostala dužna oko 200.000 tadašnjih maraka. Zna ona to, ali se pravi luda. Zato mi se godinama i ne javlja. Kad joj je otac preminuo, prekinula je kontakt s nama. Pomogli smo je jer je živela u selu kod Prnjavora. Ona je iz mešanog braka i prešli su u Hrvatsku, finansirali smo ih. Ja sam u Švedskoj i sama je trebalo da se seti da vrati porodici ili bar da kaže da nema, nego ćuti i prekinula je komunikaciju zbog toga. Ja ne tražim taj novac.

Meni ne treba, ali kad je sama postavila pitanja nakon lažne smrti gde smo mi, onda da joj odgovorim. Mi smo tu, ali nje nema! Da nije bilo nas, ne bi imala šta da jede. To se zaboravlja. Moja majka ju je zaposlila. To me zabolelo, što je nezahvalna. Mi smo bili uz nju i njenu familiju. To je odgovor na njeno pitanje, eto, tada smo njima pare davali i pomagali. I kad smo ih selili iz Bosne za Hrvatsku, mi smo valjali, a sad ne valjamo. Pa ne ide to tako - poručuje Dragana.

