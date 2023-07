MARS U DEVICI ĆE DO 27. AVGUSTA NAPRAVITI OPŠTI HAOS OVIM ASTRO ZNACIMA: Neće znati šta ih je STREFILO, sve će se PREOKRENUTI

Mars u astrologiji predstavlja sinonim za snagu, borbu i muški princip. To je planeta koja je zadužena za svaku našu voljnu i nevoljnu akciju. To je instinkt za preživljavanje, ali i za osvajanje. U modernoj astrologiji predstavlja naš odnos prema radu i način na koji delujemo u fizičkom svetu. On je taj koji nas pokreće, on nam daje hrabrost i snagu.

foto: Profimedia

Sve do poslednjih avgustovskih dana ova crvena planeta će tranzitirati znakom intelektualne Device.

foto: Shutterstock

U ovom stidljivom i ljudskom znaku on nije naročito srećan jer ovde ništa nije nagonski. Devica je praktična, promišljena, pa će ovaj Mars izgubiti na spontanosti i hrabrosti, ali će postati vredniji i spretniji.

Ko kosi, a ko vodu nosi

Slikovito rečeno, Mars su sve oštrice, koplja, alat, oružje i oruđe koje je izmišljeno baš u neke prastare tranzite Marsa kroz sazvežđe Device jer kod Device nema ničega što nema praktičnu primenu. Tako će i sada, dok su ostale planete zanesene maštom i emocijama, ovaj Mars pokušati da bude ona strana koja se bori da iracionalno ne ode u ekstrem, već da posluži nekom opšem dobru.

Ova uloga nije nešto što je tipično za njega, ali neko mora da radi i nepopularne poslove. On će se potruditi da žitna polja budu požnjevena, da u ambarima sve bude pod konac.

foto: Profimedia, Shutterstock

On će organizovati ljude, udružiti ih da se posao završi jer Devica zna da zima dolazi i ne želi da je dočeka nespremna. U moderna vremena, kad su sve ove poslove uglavnom preuzele mašine i samo mali broj ljudi radi u polju, ovaj Mars je počeo dobro da se snalazi i u kancelariji. On dolazi prvi na posao, uradi najviše i ne odlazi kući dok nije proverio da li je sve završeno. Kod ljudi koji ga ovde imaju u natalnom horoskopu, ovo može biti i opsesija poslom, pedantnost, ali i sitničavost. Iako vrlo vredan, može se izgubiti u detaljima i preuzeti previše toga na sebe, čak iako od njega to niko ne zahteva. Dobar deo dana će potrošiti na ispravljanje tuđih grešaka i repova. Iako vam se može učiniti kao da je štreber, nije! On sam jedini zna da je ceo proces sastavljen od sitnih detalja i da vizija ne može biti kvalitetno ostvarena ako i najmanji deo bude ofrlje urađen.

Nove perspektive

Ovo leto će posebno dobro biti za sve vidove intelektualnih poslova. Kako će u nekom trenutku biti podržan od Jupitera i vizionarskog Urana, možemo očekivati neočekivano. Naše je da se ne premišljamo previše, već da ispoštujemo svaku novu iskru, svaku novu ideju i sve što zahteva inovativni princip razmišljanja. Um je britak i brz, pa će ovo biti plodan period za usvajanje novih tehnologija, nalaženje načina kako da tehnologija radi za nas, umesto nas i kako da je iskoristimo u veoma praktične svrhe. Zato će se mnogi na odmoru igrati veštačkom inteligencijom, upoznavati njen način funkcionisanja i jesen dočekati spremni za nove izazove. Ovo je podizanje na viši nivo širokih narodnih masa.

Ukoliko vam je potrebna osoba koja ima dar za analizu, ovo je idealan period da do takve osobe i dođete. Istančan um i oko za detalje će vam pronaći svaki nedostatak i ponuditi bar nekoliko dobrih mogućnosti. Ukoliko vam je pak potreban neko ko vešto barata alatima, on je nezamenljiv jer ih najveštije koristi. Prvi je u mikromehanici, laboratoriji, veterini, statistici, programiranju i IT sektoru... Osim što je ovoga leta ovaj Mars izrazito okrenut ka novim tehnologijama i širenju vidika, on će se baviti i zaštitom životne sredine, pravima radnika i borbom za ljudska i životinjska prava. On nije bajkovit ni sentimentalan, njegova reč je oštra, precizna i pravična. Sistematičan, ali i nepredvidiv, ovaj tranzit utiče da svi pomalo postanemo geniji u nekim sferama.

Na globalnom planu

Kad su u pitanju dešavanja na svetskom nivou, sad možemo da očekujemo izmene zakona u vezi s pravima radnika, zdravstvu i veterini, zakona o AI tehnologiji, rekonstrukciju internet-tehnologije, nova otkrića, kao i nove saveze, koji mogu biti iznenađenja. Mogući su i pritisci koji se vrše na radničku klasu, ali ako oni budu prejaki, izazvaće suprotan efekat. Svet se ubrzava, a u takvim okolnostima ništa što je statično ne može da opstane i vrlo brzo će biti samo strano telo koje se mora odstraniti. Ovo je rađanje novih sindikalnih udruženja, moguć je i veliki broj otkaza i adekvatni odgovori i zahtevi radnika. Ovo je vreme kada se rađa kolektivna hrabrost, ali s velikom dozom genijalnosti.

Kom znaku će Mars u Devici doneti glavobolju, a kom ljubav na poslu

OVAN Možete očekivati dosta dinamično poslovno okruženje, reorgaizacije, kadrovske promene i mnogo rada. Moguće je da ćete biti nestrpljivi s kolegama, ali pokušajte da ne reagujete na prvu loptu. Dobar period za traženje novog posla. Moguća pozitivna promena softvera ili ishrane

foto: Shutterstock

BIK Ovaj tranzit vam odgovara. Snaga i vitalnost se bude, ali i spremnost da se borite za ljubav, koja može biti kosmički jaka. Veća fizička aktivnost će prijati vašem telu, a rezultati će biti brzo vidljivi

foto: Shutterstock

BLIZANCI Ovaj tranzit vam može biti neprijatan, a u kući su mogući neki radovi, renoviranje ili sređivanje instalacija. Porodica zahteva vašu pažnju, a neki Blizanci se mogu ozbiljno posvetiti privatnom poslu. Moguće su i selidbe

foto: Shutterstock

RAK Ubrzavate se ovoga leta i jedno je sigurno, ovo leto ćete pamtiti po velikoj dinamici. Bićete stalno u pokretu, bavićete se bliskom okolinom, tehnikom, prevoznim sredstvima, ali i novim znanjima

foto: Shutterstock

LAV Ovaj tranzit vam donosi mogućnost zarade, ali i povećano trošenje novca. Na poslu ste oštriji i netoleratntiji. Slaba tačka je grlo i predeo vrata, pa oprezno s hladnim napicima

foto: Shutterstock

DEVICA Dobijate veliku energiju i dinamiku, koja se mora adekvatno potrošiti da ne biste postali nervozni i previše džangrizavi. Imaćete više hrabrosti da promene iznesete na pravi način. Podrška iz inostranstva. Slaba tačka su vam glava i stomak

foto: Shutterstock

VAGA Savetuje vam se da redovno spavate jer će sada snovi imati proročki kvalitet, a možete otkriti i neke podsvesne mehanizme, koji su vas sputavali. Interesovanja za onostrano i misteriozno

foto: Shutterstock

ŠKORPIJA Možete da očekujete dinamičan period, udruživanje i nove projekte. Prijatelji igraju važnu ulogu, a moguća su i nova, zanimljiva, poznanstva

foto: Shutterstock

STRELAC Možete imati neke promene na poslovnom planu, nove kolege ili nove projekte. Povoljanan period i za promenu posla, naročito ako ste starim bili nezadovoljni

foto: Shutterstock

JARAC Prija vam ova energija, otvara vas za nove poglede na svet. Saradnja s inostranstvom je bezmalo izvesna, ali i putovanja. Idealno vreme za učenje i inovacije

foto: Shutterstock

VODOLIJA Ulazite u fazu transformacije. Vreme je da pročistite sebe i promenite neke navike. Moguće ulaganje u zajednički posao. Jak libido

foto: Shutterstock

RIBE Komunicirate precizno i jasno.

foto: Shutterstock

Moguće je i da budete malo nestrpljivi kad su drugi u pitanju. Potrebno je više takta i tolerancije.

(Kurir.rs/Espreso)

