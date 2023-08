SANJALI STE BIVŠU LJUBAV? Evo šta to znači i ZAŠTO se pojavljuje u vašim snovima, tumačenje će vas potpuno iznenaditi

Ako se partner sa kojim ste prekinuli odnos pojavljuje u snovima, psiholog to tumači na neočekivan način.

Da li ste nekada sanjali bivšu ljubav? Možda su u vama takvi snovi izazvali lavinu osećanja, nostalgiju, ili bes? Možda ste mislili da nagovešavaju obnavljanje veze i povratak bivšeg partnera? Evo šta zaprtavo ovi snovi znače.

foto: Dmitriy Shironosov / Panthermedia / Profimedia

Poznato je da uglavnom sanjamo stvari o kojima razmišljamo, odnosno ono što je predmet vaših misli. Naš mozak je aktivan tokom dana, ali tokom noći otvara se kapija naše podsvesti. Možda niste direktno razmišljali o bivšem partneru, ali ste videli ono što vas na njega podseća, možda ste osetili njegov miris, prošli pored njegove kuće...

Psiholozi ističu koji su sve razlozi zašto smo sanjali bivšeg:

Analizirajte da li ste prethodnog dana razgovarali sa svojim bivšim partnerom (ili razgovor o njemu sa rođacima ili prijateljima) - možda je vaš san o njemu samo "reprodukcija" nedavnih događaja u mozgu.

Ako su snovi trajni, to može značiti da ste i dalje u emocionalnoj vezi sa njim. I to ne znači da ga i dalje volite ili da se nadate da ćete obnoviti vezu - to može biti ogorčenost, potcenjivanje ili fizička zavisnost.

foto: Wavebreak Media LTD / Wavebreak / Profimedia

Uglavnom česte snove o bivšoj ljubavi imaju osobe koje su prošle kroz težak raskid. Kada rastanak ostavi emotivne rane, emocionalno je težak i još niste preboleli, moguće je da će se snovi događati.

Ako vam nedostaje bivši partner i niste bili u stanju da u potpunosti prihvatite činjenicu vašeg raskida, vaš mozak može da obradi ove informacije na neobičan način i da ih nazove u vašim snovima, pokazujući snagu vaše želje.

foto: Shutterstock

Prema psihološkom tumačenju, ne postoji nikakav predznak u ovakvom snu, već samo vaše emocije, možda i potisnute, i misli, koje se odražavaju na svet snova.

Najčešće osobe koje nisu potpuno otpustile bivšu ljubav iz svog srca i uma, imaju ovakve snove, što je logično i očigledno. Ipak, ukoliko vas ovi snovi uznemiravaju, čine da ponovo prolazitze kroz tugu, emocionalni stres, možda je potrebno da popričate sa stručnim licem koji će vam pomoći da otpustite određene emocije i nastavite dalje svoj život.

(Kurir.rs/Sensa)

