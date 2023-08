PRODAO JE SVE ŠTO JE IMAO DA BI ULOŽIO NA CRVENO NA RULETU: Ostao potpuno GO I BOS, a onda mu se život okrenuo NAGLAVAČKE

I dok većina ljudi štedi svaki dinar kako bi pokrenuli sopstveni biznis, kupili kuću ili proputovali svetom, postoje i oni koji su spremni na sve ili ništa kako bi na brzinu došli do velikog bogatstva. Upravo je to uradio Britanac Ešli Revel, koji je prodao sve što je imao, uključujući kuću, sve vredno što je imao, pa čak i odeću, i otputovao u Las Vegas kako bi kockanjem došao do bogatstva...

Ešli Revel je 2004. otputovao u Grad greha sa 76.840 funti, a to je bio sav novac koji je imao, kako bi se kockao u čuvenim kockarnicama. Međutim, rešio je da ceo iznos iskoristi na ruletu - stavio je opkladu svog života na crveno... I dobio je!

On se upustio u ogroman rizik, ali mu se to isplatilo - njegovo bogatstvo se dupliralo, pa je iz kockarnice izašao kao čovek sa 153.680 funti u džepu. Ešlija je u ovom ludom poduhvatu pratila ekipa programa Sky documentary, koja je snimala dokumentarac "Double or Nothing".

"Samo sam... Molio sam se da sam izabrao ispravno i da će doći crveno polje. Pre nego što sam prišao ruletu, imao sam nameru da stavim sve na crno, ali je onda odjednom momak okrenuo lopticu i svi gledaoci Sky-a rekli su da su glasali da ću staviti na crveno. Odjednom sam rešio da sve stavim na crveno. Ono zbog čega sam se zaista brinuo jeste da ću izgubiti i da će moji roditelji biti uznemireni, i cela moja porodica, moji prijatelji", ispričao je on za CNN nakon velike pobede.

Ešli je objasnio da bi u slučaju da je izgubio u London morao da se vrati bez ičega, samo sa iznajmljenim smokingom koji je nosio. "Bio sam sekund udaljen od toga da izgubim sve što sam imao. Prodao sam sve što sam imao da bih finansirao ovu ludu opkladu i moglo je da se desi da napustim Las Vegas samo sa iznajmljenim smokingom koji sam nosio".

Posle trijumfa, ovaj Britanac je osnovao sopstveni poker biznis, ali je kompanija propala 2012. godine. Uprkos propasti njegovog preduzeća, on je i dalje imao novac osvojen u Las Vegasu i iskoristio ga je da proputuje Evropom na motoru. U toku te avanture upoznao je i ženu koja će mu kasnije postati supruga.

Rođen pod srećnom zvezdom - 2018. dobio još jedan poklon sudbine

Ešli je od 2014. do 2022. radio kao viši menadžer u jednoj IT kompaniji, a da je rođen pod srećnom zvezdom potvrdilo se i 2018. godine kada je u blizini svoje kuće u Kentu pronašao kolekciju artefakata iz bronzanog doba.

Ešli je bio član grupe "Medway History Finders", koji su pretraživali zemlju uz pomoć aparata za detekciju metala, kada je naleteo na blago staro oko 2.800 godina!

"Nisam naišao ni na šta ceo dan, samo uobičajene komadiće folije, a onda sam dobio zanimljiv signal i iskopao komad zelenog metala. Dojadilo mi je iskopavanje ovog đubreta, i krenuo sam da se vraćam do naše baze gde su članovi sedeli i pravili pauzu", počeo je priču Ešli.

On je bacio svoje pronalaske u kantu, ali je predsednik kluba video predmete i odmah prepoznao njihov istorijski značaj. Ešli je zatim poveo grupu do mesta gde ih je pronašao, a ekipa je prinašla još predmeta koji datiraju iz oko 900. godine pre nove ere.

