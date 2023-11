CENOVNICI SRPSKIH PLANINA ZA OVU ZIMU: Zlatibor ZNAČAJNO JEFTINIJI od Kopa, a evo koliko će vas KOŠTATI da odete na skijanje

Nova skijaška sezona se polako sprema, a ski karte su već u prodaji. Ovogodišnji ski pass cenovnik za Kopaonik je već iznervirao skijaše, s obzirom na realno povećanje cena u visini od 25 posto. A šta je sa drugim planinama?

Kopaonik

Za dva dana na stazama najpopularnijeg i najvećeg srpskog ski centra odrasli skijaši će morati da izdvoje 8.510 u periodu od 15. novembra do 16. decembra, ili posle 24. marta, ali 9.120 dinara u sezoni, dok za vreme praznika cena iznosi 9.750 dinara. Za isti vremenski period, cena karte za decu do 12 godina je od 5.880 do 7.130, a seniori će morati manje više isto da plate – od 7500 do 8.510 dinara za dva dana.

Ukoliko ste ljubitelj noćnog skijanja, na pomenute cene ćete morati da dodate još nekoliko stotina dinara kako biste obezbedili ovaj užitak.

Za 7 dana zimovanja, SkiPass za odrasle van sezone iznosi 23.250 dinara, 24.130 u sezoni i 25.000 dinara za vreme praznika, odnosno između 25. decembra i 7. januara, kao i periodu od 11. do 17. februara. Za isti broj dana na stazi, deca do 12 godina plaćaju 15.000 u prvih mesec dana od otvaranja skijališta, zatim 15.500 ili 16.000 dinara u pomenutim terminima. Što se tiče seniora, odnosno svi onih koji imaju navršenih 65 godina u trenutku kupovine karte, platiće za jednu nedelju skijanja 18.620 dinara do 16. decembra, odnosno 19.630 nakon toga, ili 20.380 ukoliko dođu na Kopaonik tokom praznične sezone.

Zlatibor

Planina koju mnoge porodice biraju kao sigurnu destinaciju za zimovanje zbog mnoštva aktivnosti koje pruža i za one koji nisu skijaši uvek iznova iznenađuje cenama. Skijalište Tornik iz godine u godinu postaje sve popularnije, i mnogi početnici u ovom sportu biraju upravo ovu lokaciju za svoje prvo spuštanje.

U skladu sa skromnijom ponudom, ski pass je jeftiniji nego na Kopu pa će za dva dana na ski stazi odrasli plaćati 4.880-5.370 dinara, a za sedam dana 12.380-13.500; deca za dva dana 3.500-4.250, za sedam 8.120-8.750, a seniori za dva dana 4.380-4.880, za sedam 10.880-12.120

Stara Planina

Jedna od najvećih lepotica u Srbiji, u svakom smislu. Pored toga što je najveća planina u istočnoj Srbiji, njena netaknuta priroda je bajka za sve avanturiste, skijaše, ali i one želje čistog vazduha i divljine. Njen skijaški centar, Babin Zub, koji je predstavlja zaštićen prirodni rezervat, nudi staze za svaki uzrast, a cene ski karata su uglavnom iste kao za Zlatibor.

