OVIH SEDAM STVARI KUVARI NIKAD NE NARUČUJU U RESTORANU: Većinu svi obožavamo, a kad vidite ZAŠTO, odmah ćete i vi prestati

Jesti u restoranu može biti zabavno iskustvo. Bilo da se radi o nekoj posebnoj prigodi s vremena na vreme ili o nečemu što redovno volite da radite, obično se na jelovniku nađe ponešto za svakoga. Zbog marketinških tehnika i malo poznatih industrijskih tajni, ponekad se čini da biti gost u restoranu i birati šta ćete da jedete nije nimalo lak zadatak, piše Eatthis.

Možete li zaista da verujete da će ono što naručite ispuniti vaša očekivanja? A da su na vašem mestu u istom restoranu, šta bi kulinarski stručnjaci ili kuvari naručili, a šta radije izbegli? Nekoliko njih otkrilo je kako osiguravaju da dobiju obrok koji zaista cene kada jedu u restoranu, te koja jela nikada ne bi naručili dok jedu u restoranu.

foto: Profimedia

Nešto što nije specijalitet restorana: Prema Džejkobiju Ponderu, kuvaru iz Atlante, ako nameravate da idete u restoran koji je poznat po nečemu posebnom, poput mesnih restorana ili restorana s plodovima mora, obično ćete naručiti nešto u skladu s onim za šta taj restoran tvrdi da je njihova specijalnost. "Ne bih naručio nešto poput hamburgera u ribljem restoranu. Ovo bi mogao da bude problem iz mnogo razloga. Na primer, više je nego verovatno je samo jedna ili dve friteze iza, što znači da će se sve verovatno pržiti u istom ulju. Radije bih se držao glavne atrakcije restorana", kaže Ponder.

Sirova hrana: Osim ako ne idete u visoko cenjeni suši bar ili neki drugi restoran koji je poznat po svojoj sirovoj hrani, Ponder preporučuje da izbegavate sirova jela. "Nikad ne bih naručio sirovu ili nedovoljno kuvanu hranu u restoranu za koji se ne zna da to nudi i da su baš po tome poznati. Ako se ipak odlučite za to, uradite to s oprezom, jer će mnogi restorani promovisati bilo koji stil usluge", objašnjava.

foto: Shutterstock

Desert: Za većinu ljudi često ne ostane puno mesta za desert nakon ukusnog obroka, ali ako vam ipak ostane malo mesta u želucu, Ponder savetuje da preskočite jelovnik poslastica i umesto toga odete na mesto koje je specijalizovano za deserte i slatkiše. "Obično ne bih naručio desert iz većine restorana. Radije bih otišao u pekaru ili poslastičarnicu po jedinstvenu vrstu deserta nego pojeo onaj koji bi bio na meniju tokom cele sezone", kaže Ponder.

foto: Thinkstock

Pržena hrana: Prema Rejmondu Neilu, profesionalnom kuvaru i stručnom savetniku za TD Kitchen, izbegavanje većine pržene hrane u restoranu može da vam pomogne da ostanete na pravom putu vezano za neke od vaših zdravstvenih ciljeva. "Prvo na mom spisku stvari čega treba da se klonim je sve što je prženo. Pržena hrana poput pomfrita, piletine, ribe ili kolutića luka generalno je nezdravija od drugih opcija hrane i ima više kalorija. Takođe može biti masna i teška, zbog čega se nakon obroka osećate tromo", kaže Neil.

foto: Shutterstock

Hrana s gustim umakom od pavlake: Još jedna narudžbina za koju Neil preporučuje da je izbegavate kad god možete je bilo što na bazi pavlake ili belog umaka, poput Alfredo testenine, supa ili čorbi na bazi sira. "Izbegavam da naručim bilo šta što je zagušeno u umacima od sira ili pavlake jer su ta jela obično vrlo kalorična i masna", savetuje Neil.

foto: Profimedia

Hrana koju lako možete napraviti kod kuće: Iako je to samo njihovo mišljenje, neki kuvari veruju da ako nameravate da potrošite novac na nešto u restoranu, trebalo bi da se pobrinete da bude dovoljno posebno i da ne može lako da se replicira kod kuće. "Konačno, nikad ne naručujem ništa što mogu da napravim kod kuće. Želim da izađem da jedem i uživam u nečemu posebnom što ne mogu da dobijem kod kuće, a ako to mogu sam da napravim, u mojim očima nije vredno trošenja novca", tvrdi Neil.

(Kurir.rs/ Večernji.hr/ L. S)

