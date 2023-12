OVAJ DOKTOR PET GODINA NIJE KORISTIO SAPUN I ŠAMPON: Izbacio je iz upotrebe i kreme, a evo šta se krije iza svega (VIDEO)

Doktor Džejms Hamblin smatra da prekomerno pranje može biti štetno. U intervjuu za The Aspen Institute otkrio je da punih pet godina nije koristio sapun, šampon, gel za tuširanje ili kremu za telo.

"Jedno je paziti na čistoću zbog ličnih i estetskih preferencija, a drugo zbog higijene, odnosno javnog zdravlja. Da, perem zube jer ću tako sprečiti infekcije u usnoj šupljini. Perem i ruke jer to sprečava infekcije disajnih puteva. Ali koža zna i sama kako da se zaštiti", objasnio je.

U svojoj knjizi "Clean: The New Science of Skin, dr. Hamblin" ističe da je koža prva linija odbrane od bolesti.

"Organizmi i bakterije koji žive na vašoj koži igraju važnu ulogu u vašem zdravlju. Ako pokušate da ih eliminišete, mogli biste da postanete ranjiviji. To bi moglo da utiče na zdravstvene probleme poput alergije na orašaste plodove, na primer", kaže.

Lekar tvrdi da stanja poput alergijskog rinitisa, astme i ekcema mogu biti izazvana preteranom upotrebom antibakterijskog sapuna. Međutim, i drugi proizvodi za negu, poput šampona, gelova za tuširanje i dezodoransa, takođe bi mogli da budu krivci, smatra on.

"Naša stopala imaju miris zahvaljujući bakterijama, kao što je Bacillus subtilis, koja ima snažna antifungalna svojstva. Prodavci su nas uverili da bi trebalo da kupujemo sapune i šampone, ali smatram da je voda dovoljna", napomenuo je.

Dr Hamblin i sam štedi na proizvodima za negu kože, te čistoću i zdravlje održava ispiranjem vodom. Ali pranje ruku antibakterijskim sapunom, naročito zbog koronavirusa, smatra ključnim.

"To je vrlo važno", upozorio je.

