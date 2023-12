SUZE SMANJUJU KOLIČINU AGRESIJE: Naučnici došli do NEVEROVATNOG OTKRIĆA! Evo kako one zapravo utiču na naše mentalno zdravlje

Naučnici su došli do saznanja da ljudske suze dovode do smanjenja agresije, tako da one zapravo pozitivno utiču na naše mentalno zdravlje.

Tako su i ustanovili da suze uzrokovane kijanjem kod pripadnica ženskog pola dovode do toga da se muškarci manje agresivnije ponašaju.

"Redukcija agresije prilikom plakanja je prosto neverovatna", rekao je Noam Sobel, profesor neurobiologije u Izraelu.

foto: Profimedia

Sobel je sa svojim kolegama naime sproveo jedno istraživanje u okviru kojega su uzimali uzorke suza od žena koje su plakale gledajući tužne filmove.

Tako da, hemikalije koje se izlučuju u suzama imaju daleko veći uticaj na naš društveni život nego što mi to možemo i da zamislimo.

"Društveni kontekst plakanja je vrlo kompliokvan i mislim da je redukcija agresija samo jedna od opcija koje mogu doprineti suze.

(Kurir.rs/The Guardian/T.B)

Bonus video:

00:05 Era Ojdanic briše suze