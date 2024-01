ŠTA TI IMAŠ SA SVEKRVOM?! Otac Predrag Popović savetuje mlade SRPSKE SNAJKE kako da postignu bračnu sreću i izbegnu probleme

Otac Predrag Popović poznat je širim narodnim masama zbog svog čestog istupanja u medijima i na društvenim mrežama, gde govori na mnoge verske, ali i društvene i porodične teme dajući značajne savete.

foto: Youtube Printscreen

Ovoga puta posavetovao je mlade snajke kako da reše svoje probleme sa svekrvama. U videu na svom Fejsbuk profilu ovog puta prepričao je svoj razgovor sa jednom ženom koja mu se požalila na svekrvu, a na osnovu ovog primera posavetovao je sve bračne parove kako da se ophode sa roditeljima.

"Dođu mi mladi bračni parovi, imaju problema sa svojim porodicama i kaže snajka: Ja sam rekla svojoj svekrvi...Rekoh, stani! Šta imaš ti sa svojom svekrvom?", započeo je priču otac Predrag.

U nastavku je ukazao na smernice postupanja u odnosu svekrve i snaje, koji po prirodi ima negativnu konotaciju i predispozicije da od lošeg ide ka gorem.

foto: Printskrin

"Šta je tebi tvoja svekrva?", upitao je ženu otac Predrag, na šta je dobio očekivan i jednostavan odgovor: "Pa, ona meni nije ništa. Ona je majka mog muža".

"Onda neka tvoj muž reši to sa svojom majkom", posavetovao ju je otac Predrag Popović. Dalje u svom izlaganju na svom Fejsbuk profilu napomenuo je da je to prva i osnovna svar koju je sam rešio sa svojom suprugom.

"Rekao sam joj: Ti nemaš šta da pričaš mojim roditeljima. To je moj posao. Ne pada mi na pamet da ja pričam sa tvojim roditeljima. To je tvoj posao. Ja svojoj majci mogu da kažem šta god hoću. Ona nikad neće da se naljuti na mene. Ne može. Majka je. Kako može da se naljuti. Majka će uvek da te voli. Prava majka. Moja žena ako kaže nešto to može dvojako da se protumači i napravili smo haos", priča otac Predrag u svom izlaganju.

foto: Profimedia

Na kraju je sumirao najvažnije teze u dve rečenice.

"Znači, moje je da ja svojim roditeljima skrenem pažnju, kad se oni previše upliću u moj brak kad ne treba. A moja žena je tu da ona kaže svojim roditeljima da se ne upliću u brak", zaključuje otac Predrag.

Vaši roditelji su samo vaša briga, a ne i roditelji vaših supružnika.

(Kurir.rs/Nportal/T.J.)

