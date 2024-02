OŽENIO JE KAD JE IMAO 60, A ONA 28 I TO SU KRILI OD ČITAVE JUGOSLAVIJE: Isplivali svi NEPOZNATI DETALJI venčanja Jovanke i Tita

Jugoslovenska, a i svetska javnost, su bile vrlo iznenađene kada je odjeknula vest o venčanju Josipa Broza Tita sa nekadašnjom partizankom, Jovankom. Iako je njegova mlada bila upola mlađa od njega, to mu nije smetalo, a svakako ga je oduvek pratio glas da voli žene, tako da ovo i nije toliko čudno.

Doživotni jugoslovenski predsednik, Josip Broz Tito se, pre nego što je stupio u brak sa Jovankom Budisavljević, već ženio tri puta i imao bezbroj ljubavnica, toliko da je sve Titove žene bilo teško i nabrojati.

Važio je za ženskaroša, ali mnogi su se iznenadili kada je odlučio da s ponovo, baš, i oženi, dok je on to učinio u potpunoj tajnosti sa mladom koja je upola mlađa od njega.

foto: ITAR TASS / TASS / Profimedia

Venčali se tajno

Iako je njihov brak kasnije krasio glamur i savršeno su plovili kroz more svečanih prijema i događaja, Josip i Jovanka su sam brak ušli znatno tiše i neprimetnije. Tajno su se venčali 15. aprila 1952. godine, u blizimi Iloka.

Iločani su kasnije pričali da je bila u pitanju intimna ceremonija u u Titovoj vili "Dunavki" na Pajzošu, između Šarengrada, Bapske i Iloka. Kasnije je u službenim knjigama brak zaveden u Šarengradu. Nije poznato ko je sve prisustvovao venčanju, ali se veruje da je sve bilo organizovano za najuži krug.

foto: ullstein bild / - / Profimedia

- Znali smo da je tamo bilo to venčanje, ali ga se ne sećamo. Ipak smo mi tamo počeli kasnije da radimo. Radili smo svoj posao i nismo nikad nikoga ništa pitali o njemu. Znam samo da nigde u kući nisu bile postavljene bilo kakve fotografije koje bi podsećale na to venčanje, ispričala je godinama kasnije Rozalija Džalto, koja je radila u "Dunavki" sa suprugom Mijom.

Rozalija se prisetila i raskoši ovog zdanja, pa je u jendom razgovoru za medije otkrila kako je u okviru imanja postojala vinoteka sa 2.000 boca vina, i bilo je okruženo heliodromom, lovačkim kučama, vinogradom i šumama... Za bračni par Broz je govorila da su bili vrlo ljubazni ljudi koji su se zaista lepo ophodili prema svojim zaposlenima, ali ističe i da nije bilo previše prilika za nekog međusobno ćaskanje.

foto: Profimedia

Ipak, predsednik bi ih uvek pozdravio i pitao za zdravlje, a najradije je provodio vreme u razgovoru i šalama s Jovankom.

Tito se oženio u 60. godini

Vest da se Josip Broz oženio, i to u 60. godini, odjeknula je kako u jugoslovenskim, tako i u svetskim medijima. To ni sada nije nešto što je svakidašnje, posebno kada su u pitanju predsednici tako da ni ne čudi što je ova vest izazvala buku u javnosti.

foto: A2227 Sanden / DPA / Profimedia

Tek kada su novinari dobili pozivnice za prijem u čast visokom gostu iz Velike Britanije, a gde su se Jovanka i Broz pojavili kao bračni par - za njihov bračni status se i saznalo.

- Na prijemu koji je priređen u čast britanskog ministra inostranih poslova Idna u Belom dvoru maršal Tito bio je obučen u belu uniformu sa zlatnim oznakama čina. Njegova supruga, lepa preplanula brineta, imala je na sebi haljinu od bordo satena. Maršal i supruga primili su goste u predvorju Dvora, bivšoj rezidenciji princa Pavla. Izlazeći prvi put pred strance, gospođa Broz nosila je o vratu zlatnu ogrlicu, dok je na haljini imala broš sa dijamantima. Crne kose okruživale su njen lik i bile začešljane u vidu punđe, pisao je tada Rojters.

foto: Youtube RTS printscreen

Vilijamu Gejlmoru, novinaru njujorškog lista "Dejli kompas" posebno je bila zanimljiva razlika u godinama između Brozovih, iako je nije doživljavao kao preveliko iznenađenje, dok je u našem regionu to ipak bila novost.

- Vest da je maršal Tito, u svojoj 60. godini uzeo nevestu od 28 godina, Jovanku Budisavljević, možda je za mnoge iznenađujuća. Budući da sam se s njima upoznao i dugo razgovarao, ja nisam nimalo iznenađen. Josip Broz Tito, bez obzira na ulogu koju igra na međunarodnoj pozornici i na njegov dramatičan uspon na vlast, jedan je od najimpresivnijih ljudi koje sam ikada sreo. Ja mogu sasvim da razumem što jedna mlada žena, 32 godine mlađa od njega, nalazi da je on veoma privlačni primer vladalačke virilnosti nasuprot njegovih 60 godina. Čak i njegovi neprijatelji priznaju da je on čovek magnetske snage, sa očima koje su blage i proročke i širokim ramenima ispod plavosede, grivaste kose. On se lako smeje i ima mekan somotast osmeh. Tito je ličnost koja može da inspiriše ljude i privuče žene, napisao je on.

foto: Profimedia

Rojters je novu suprugu jugoslovenskog maršala opisivao kao atraktivnu ženu i naglasio da su Broz i ona slične visine.

- Jugoslovenska direkcija za informacije stavila je danas na raspolaganje prve slike gospođe Jovanke Broz, supruge maršala Tita. Kao što se vidi na snimcima, to je crnomanjasta žena, lepa i dobro građena. Na jednoj fotografiji vidi se kako šeta kraj jezera sa maršalom Titom i njegovim devetogodišnjim sinom od bivše žene, Aleksandrom. Gospođa Broz je približno istog rasta kao i maršal koji je visok nepunih pet stopa i šest palaca, navela je ova agencija.

