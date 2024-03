LEGENDARNI CRVENI KIOSK KAO SIMBOL JEDNOG VREMENA: Ako dobije dovoljno glasova, ceo svet će ga sklapati od lego kockica!

Priča o jednom kiosku, koji je bio prvo prodajno mesto brze hrane u Beogradu, po ugledu na one sa zapada. Miriše na hot-dog i na neka druga, mirnija vremena.

Arhitekta Nikola Opačić je od kockica napravio maketu čuvenog crvenog kioska brze hrane iz vremena SFRJ i ideju poslao poznatom proizvođaču kockica za slaganje - Lego. Ukoliko svi zajedno pošaljemo dovoljan broj glasova Lego će širom sveta plasirati proizvod pod nazivom „Jugoslav kiosk K-67".

Čuveni slovenački dizajner i arhitekta Saša Mehtig je pre 57 godina dizajnirao kiosk koji je bio simbol stare Jugoslavije. Mnogima je i dalje asocijacija na crvene kioske iz kojih mirišu viršle. Oni stariji pamte ih po tome što su ispred njih listali jutarnju štampu. Arhitekta Nikola Opačić je napravio maketu crvenog kioska od kockica za slaganje.

Kako je istakao arhitekta, kiosk od kockica sklapan je u nekoliko faza, a prema pravilima konkursa maketa treba da ima ispod tri hiljade delova.

„Želeo sam da napravim nešto što je iz perioda bivše Jugoslavije, a u vezi je s mojim životom, jer je jedan takav crveni kiosk bio ispred moje osnovne škole. Beli kiosk je novinarski sa malom ispostavom pošte s delom za pisma i časopise, a crveni je za brzu hranu“, rekao je arhitekta.

Ističe da se svima ideja dopada, jer lego kockice se vole, a mnogo je i onih koji pamte crvene kioske s viršlama iz svog detinjstva i mladosti. Iz regiona i bivše Jugoslavije pozitivne su reakcije, kao i iz nekih evropskih zemalja. U Berlinu ima crvenih kioska koji su namenske prodavnice.

„Lego ima zvanični formular na platformi koji treba da se popuni, pa sam početkom februara ove godine konkurisao. Potrebno je da sakupimo deset hiljada glasova, a glasanje je veoma jednostavno. Na sajtu Lego ideja brzom pretragom može da se dođe do kioska, samo treba da se napravi nalog. Do sada imamo prikupljenih oko 3.000 glasova. Rok je do 2026. godine. Još jedan vid promocije je i izložba na kojoj će izlagati 17 umetnika sa otvorenim tehnikama“, rekao je Nikola Opačić.

Crveni kiosci izloženi su u Londonu i u Njujorku i simbol su jednog prohujalog vremena bivše Jugoslavije. Uspomenu na njih oživeo je i Muzej grada Beograda. Uspomenu na crvene kioske brze hrane oživeo je Muzej grada Beograda. Gostujući na RTS-u, Jelena Medaković, direktorka Muzeja grada Beograda istakla je da je 1967. godine, na konkursu za izbor rešenja za mali arhitektonski objekat koji je jednostavno postaviti na prodajno mesto, odlučeno da slovenački dizajner Saša Mahtit, vrlo mlad umetnik u nastajanju, odnese pobedu za kiosk pod nazivom „K 67". Kiosk je ostao simbol jednog vremena.

„Kiosk je naručen za tadašnji PKB, do sredine osamdesetih napravljeno je oko 7.500 komada. Pored crvenih, kiosci su bili pravljeni u beloj i narandžastoj boji. Na Kopaoniku smo našli jedan od njih i naručili ga za naš muzej", istakla je direktorka muzeja.

Ovakvi kiosci su izloženi u Lonodnu i Njujorku na Tajms skveru.

„To je remek delo industrijskog dizajna, jedan jednostavan objekat, ali vrlo zahtevan. Zbirka industrijskog dizajna u muzeju imaće i mobilijar iz Sava centra, stolice, Slobodine usisivače, stolice, istorijske zbirke, Titove zbirke. Spremamo još mnogo izložbi koje građani iščekuju", rekla je Jelena Medaković, direktorka Muzeja grada Beograda.

