VELIKI HOROSKOP ZA PROLEĆE! Dolazi lepo vreme, a sa njim i velike promene: Pogledajte šta se sprema vašem zanku zodijaka!

Zvezde otkrivaju šta čeka svaki horoskopski znak tokom proleća koje uskoro stiže.

Ovan

Proleće vam donosi energiju i inicijativu za pokretanje novih projekata, ovo je idealno vreme za fokusiranje na lični razvoj.

Nadolazeće prolećne vibracije stvaraju raspoloženje za druženje pa isplanirajte neka grupna druženja sa svojim partnerom ili izađite u grad i upoznajte nove ljude. Ali imajte na umu da deljenje onoga što vam je na srcu i iniciranje važnih razgovora u odnosima postaje prioritet kako se približava sredina meseca.

Pripremite se i za neke značajne trenutke uvida, jer proleće će sigurno biti period spoznaje stvari. 20. marta, Merkur, planeta komunikacije, poravnaće se s Chironom usmerenim na isceljivanje.

foto: Shutterstock

Nemojte da se iznenadite ako taj tranzit podstakne velike razjašnjenja o tome što vas koči. I tu ne staje. Pomračenje Meseca koja će se dogoditi nekoliko dana kasnije će vas podstaći da to znanje iskoristite postavljanjem novih granica. Do pomračenja Sunca u aprilu, bićete spremni i asertivniji nego ikada.

Naravno, retrogradni Merkur se događa u vašem znaku kroz veći deo aprila, terajući vas da ponovno usmerite sve što ne funkcioniše. Šta god radili, izbegavajte vraćanje starim navikama.

Ako želite nekome da kažete nešto važno, učinite to pre nego što retrogradni Merkur počne 1. aprila. Druga polovina meseca dobro je vreme da prepustite sudbini da preuzme volan kada su u pitanju veze. Ako postoje stari obrasci u koje neprestano padate, sada je vreme za čišćenje.

Do kraja maja, planete će vam omogućiti da konačno naučite izražavati sebe bez da dopustite da vam temperament stane na put dok Jupiter ulazi u Blizance.

Ova sezona može biti neuredna, ali nemojte biti strogi prema sebi dok prolazite kroz nju. Ako primetite da su vaše misli na granici nepristojnosti, razmislite o tome kako biste razgovarali s prijateljem koji prolazi kroz isto što i vi. Pokušajte prilagoditi svoje razmišljanje prema tome. Obratite pažnju na ravnotežu između posla i odmora kako biste održali svoju energiju. Energični Mars, vaša vladajuća planeta, osigurava da je ovo razdoblje puno novih prilika. Vaš trud će biti prepoznat i nagrađen.

Bik

Bikovi, ovaj period je divan za vas. Možete očekivati finansijsku stabilnost i prilike za poboljšanje vašeg doma. Vreme je za uživanje u plodovima vašeg rada.

Krajem aprila, Jupiter i Uran su u konjunkciji u vašem znaku, što vam nudi jedinstvenu priliku da vidite sebe u drugačijem svetlu. Možda ćete primetiti da su osobine na koje inače gledate s prezirom u redu – možda vam se čak počnu sviđati.

foto: Shutterstock

Iskoristite ovo vreme na najbolji mogući način fokusirajući se na svoj odnos prema sebi i svoje samopoštovanje. Ako se borite da prigrlite radikalnu ljubav prema sebi, setite se da savršeno zapravo ne postoji i da se uvek razvijate. Pogledajte jeste li možda već postali osoba kakva ste oduvek želeli da budete.

Ovaj period donosi takođe i mnogo prilika za duboko kopanje po vašim odnosima i željama, stoga se pripremite zaroniti u to.

Ako ste slobodni, mogli biste neočekivano upoznati nekoga preko zajedničkih prijatelja. A ako ste u vezi, grupna druženja mogu vas zbližiti. Promenite svoju rutinu kako biste stvorili više prostora za slučajnosti.

Rad na dugoročnim ciljevima donijet će vam zadovoljstvo. Provedite više vremena napolju kako biste se regenerisali.

Blizanci

Komunikacija vam cveta ovog proleća. Iskoristite to za jačanje veza s prijateljima i porodice.

Kada nastupi proleće, izlasci su glavna tema za vas, stoga provedite vreme družeći se s drugima ili izađite napolje i upoznajte nove ljude. Zahvaljujući pomračenju, transformativni pomaci tokom poslednje nedelje u mesecu potresaju vaš intimni život. Oslobodite se svih tendencija da odbacite prioritete ili umanjite svoj užitak – potreban vam je prostor da istražite šta vam zaista pali vatru kada je u pitanju romantika.

foto: Shutterstock

Dok Merkur bude retrogradan u Ovnu u aprilu, stare veze poput bivših prijatelja ili bivših partnera mogle bi vam biti na umu (ili na neki način ponovo ući u vaš život). Koliko god lako bilo sve preispitivati, nemojte preterano analizirati komunikaciju s ljudima s kojima ste u vezi ili ste nekad bili.

Umesto toga, zadržite fokus na otpuštanju starih problema i povežite se s onima koji vam mogu pomoći da se iscelite. Kad Jupiter (planeta ekspanzije, sreće i putovanja) uđe u vaš znak krajem maja, bit ćete na dobrom mestu da steknete malo saosećanja prema sebi i bolje razumete svoje emocije.

Pogurajte sebe i svoje odnose u smeru rasta. Budite otvoreni za nove ideje i saradnje. Umrežavanje će biti ključ vašeg uspeha. Takođe, mentalna stimulacija je važna.

Pronađite hobi koji vas izaziva na razmišljanje.

Rak

Emocionalna sigurnost biće vam na prvom mestu. Ovog proleća ćete biti inspirisani da izađete iz svoje zone komfora i zabavite se. Sada je sjajno vreme da sa svojim partnerom postavite jače granice u ljubavi. Oslobodite se prihvatanjem avanturističkog pristupa ljubavi.

Ako ste u partnerskom odnosu, začinite stvari društvenim događanjima. Ako ste slobodni i družite se, neko neočekivano može da pobudi vaš interes. No, zapamtite – održavanje otvorenog srca zahteva određenu zaštitu.

Možda ste u poslednje vreme izbegavali sukobe kako biste se slagali s ljudima u svom životu. Ipak, ove sezone imate volju da progovorite o svetskim događajima ili stvarima koje snažno osećate, zahvaljujući prolećnom pomračenju.

foto: Shutterstock

To nije u vašoj prirodi, ali nemojte se plašiti da prigrlite svetla reflektora koja vam dolaze. Kad se Uran, planeta koji vlada zajednicom, i Jupiter, planeta ekspanzije, poravnaju krajem aprila, ljudi će vas primetiti u velikoj meri.

Za vas ta pažnja može biti velika pa je vaš zadatak da se brinete o sebi, odvojite vreme za odmor, odredite prioritet rutine spavanja i po potrebi otkažete planove.

Početkom juna, kada su Sunce i Venera u konjunkciji, moći ćete da poboljšate te navike i započnete leto puni energije. Intuicija vam može pomoći u donošenju važnih odluka na poslu. Slušajte svoj unutrašnji glas.

Lav

Obično niste vi taj koji traži pomoć ili vođstvo, čak i kada vam je stvarno potrebno, ali ova sezona pomračenja to želi da promeni. Između 25. marta i 8. aprila mogli biste primetiti da okolnosti postaju preteške da biste se sami nosili s njima.

Ili bi haotična vremena mogla rezultirati epifanijom – poput toga da se niko ne može uhvatiti u koštac sa svime što ima na tanjiru ili da to sve što činite ne dokazuje da ste jači od drugih. Do juna biste mogli otkriti da imate pouzdanu zajednicu koja vam želi pomoći da ostvarite sve što ste naumili.

Tokom sledećih nekoliko meseci, preusmerite pažnju s onoga što nemate u svom profesionalnom životu na stvari koje ste postigli. Tačnije, razmislite o tome kako su vam ta postignuća donela radost i ispunjenje. Možda ćete primetiti da stvari koje nemate postaju manje važne – barem za sada.

foto: Shutterstock

Proleće izaziva uzbuđenja, a vi se osećate spremni da izađete iz svojih uobičajenih okvira u ljubavi. Razjanite stvari s partnerom ili recite da avanturističkom dejtu. Samo budite sigurni da postavljate ispravne granice i poštujete svoje više želje.

Ako ste u vezi, dobro je vreme da zbližite svoju vezu, dok bi slobodne osobe mogle da otkriju da su spremne da preuzmu više inicijative kada je u pitanju prelazak s ležernog na predani.

Obratite pažnju na aktivnosti koje jačaju vaše srce i samopouzdanje.

Devica

Ovo je vreme za brigu o vašem zdravlju i dobrobiti. Prilike za samoobnovu su svuda oko vas.

Iako se možda već igrate s time kako postavljate granice, koja su vaša ograničenja i vaše potrebe, ranoprolećno pomračenje u kombinaciji s retrogradnim Merkurom je tu da vam pomogne da ih učvrstite.

Možda ćete otkriti da veze koje ograničavate nisu dobre za vas. Možda to znači da je vredno videti se izvan njih. Pouka je da možete razgovarati s onima koji možda iskorišćavaju vašu urođenu ljubaznost i brigu. Ako koristite ove energije, primetićete da vam je ugodnije u sopstvenoj koži.

foto: Shutterstock

Mnogo je aktivnosti koje naglašavaju vašu zonu obaveza, tako da su vaši odnosi, bilo da su u nastajanju ili u punom procvatu, velika tema. Više se emocionalno posvetite svom partneru ili se više uskladite s onim što vaše srce zaista želi u budućem partnerstvu.

Stavljanje svojih potreba na prvo mesto nije sebično – to je ključni deo mogućnosti da se pokažete drugima. Proverite možete li se ovog proleća posvetiti brizi koju zaslužujete.

Mentalno zdravlje treba biće vaš prioritet. Praktiikujte tehnike opuštanja.

Vaga

Ovo proleće biće za vas uzbudljivo, ljubav i partnerstva su u fokusu. Počevši od marta, sezona pomračenja podstiče vas da razmislite o svojim vezama jedan na jedan i o tome kako se zbog njih osećate.

Jedna od najvećih stvari o kojima ovde treba razmišljati: kako reciprocitet izgleda u vašim radnim odnosima i prijateljstvima? Dobijate li onoliko koliko dajete i obrnuto?

Do pomračenja Sunca u aprilu trebalo bi da imate neke odgovore.

foto: Shutterstock

Na osnovu onoga što saznate, razmislite o tome kako komunicirate s drugima i kako to podstiče vaš odnos s njima i samim sobom. Ako shvatite da dajete previše, pokušajte se povući s ugađanjem ljudima i razmislite o postavljanju korisnih granica.

Ako je suprotno, fokusirajte se na poboljšanje svojih veština aktivnog slušanja i pogledajte hoće li to poboljšati vaše odnose.

Ako postoje važni razgovori za rešavanje, sada je pravi trenutak. Oslobodite energije koja više nije korisna u odnosima, stoga budite strpljivi sa svojom unutrašnjom transformacijom.

Diplomatija i saradnja u poslu vode vas ka uspehu. Radite na jačanju veza s kolegama.

Škorpija

Proleće za vas počinje s prelepom notom, jer Jupiter radi velike stvari za vas. Transformacija je ključna. Ona vam nije strana i tokom sledećih nekoliko meseci imaćete priliku da se priklonite evoluciji, prekidajući cikluse koji vas koče u poslu i odnosima. Ovo je savršeno vreme za rešavanje starih problema i započinjanje novog poglavlja.

foto: Shutterstock

Pomračenje Meseca 25. marta bi mogla probuditi neke podsvesna osećanja, ali još uvek imate puno prilika da iskoristite magiju koja se trenutno vrti u vašem srcu.Ali ne radi se samo o vama. Između konjunkcije Jupitera i Urana u aprilu i Jupiterovog prelaza u Blizance u maju, mogli biste otkriti da ste bolje opremljeni da zadržite prostor za prijatelje, porodicu i kolege koji treba da se promene. Ako njih i sebe možete da držite odgovornima bez zadržavanja na prošlosti, izgradićete sigurniji prostor za postojanje svih. Iako se ne biste trebali bojati da razgovarate o svojim emocijama, mudro birajte sukobe.

Dok prolazite kroz ovu sezonu, razmislite o postavljanju dnevne rutine koja stvara strukturu i sprečava druge da vam oduzimaju dragoceno vreme. Sleđenje rasporeda moglo bi učiniti da se osećate malo slobodnije.

Slušajte svoje srce kada je ljubav u pitanju. Razmislite o promenama koje želite u svojoj karijeri.

Strelac

Ovog proleća, pomračenje traži od vas da razmislite o svojim osećanjima. Ako su vam u poslednje vreme bile na umu neke emocionalno nabijene situacije, pokušajte bolje da razumete koje emocije to kod vas izaziva.

Zatim, kada Jupiter prijeđe u Blizance krajem maja, bićete potpuno spremni da izrazite osećanja otvoreno i iskreno sa svakim ko ih treba čuti. Kako biste osvežili svoje emocionalno stanje, provedite vreme sedeći sa svojim osećanjima, kakvi god oni bili. Možda ne razumete u potpunosti šta vam se događa ili jednostavno želite izbeći da se osećate išta osim pozitivnog.

foto: Shutterstock

Preskačući zamku toksične pozitivnosti, bićete svesniji svog emocionalnog stanja i pronaći ćete načine da se krećete kroz ta osećanja, a da ih ne odbacite.

Otvorite svoje srce i budite spremni da postanete ranjivi. Vaše emocije sigurno je podeliti, a to će vam pomoći da se približite dragoj osobi. Intuicija raste pa se jednostavno prepustite tom naletu. Ne bojte se da preuzimate rizike.

Jarac

Vi volite kontrolu, ali prolećna pomračenja su tu da vas trgnu iz te želje. Prihvatanjem haosa napravićete prostor za ispunjeniji život, oslobođen ograničenja koja ste do sada sami sebi postavljali. Zatim, s Jupiterom koji ulazi u Blizance od kraja maja, imaćete priliku da se približite sebi.

Najveća lekcija ovde je da imate moć stvoriti život koji će vam biti ugodan, a pokušaj da živite prema tuđim standardima nije to. Možda ćete otkriti da ste vi jedini koji vas koči.

foto: Shutterstock

Kako biste pronašli malo mira, pokušajte da u svoju rutinu uključite vežbe svesnosti. Takođe možete stvoriti praksu zahvalnosti koja vas podseća na sve dobre stvari koje se događaju u vašem životu.

Sukob vrednosti i promene mišljenja mogli bi izazvati malu dramu na početku meseca, ali samo verujte procesu. Vaš trud i upornost će se isplatiti.

Ne zaboravite da ostavite malo prostora sudbini da vas iznenadi nečim slatkim u ljubavi.

Što se zdravlja tiče, obratite pažnju na svoje kosti i zglobove. Praktikujte aktivnosti koje su nežne prema vašem telu.

Vodolija

Ovo je vreme za razmišljanje o vašim idejama i uverenjima.

Kad se Jupiter i Uran sretnu u Biku krajem aprila, nemojte da se iznenadite ako se čini da su temelji vašeg života uzdrmani do same srži. Ali nemojte da paničite. To samo znači da je sjajno vreme za oslobađanje iskustava ili uverenja koja su život učinila težim nego što bi trebalo da bude.

Jupiter od vas traži da se širite i rastete dok Uran želi da budete slobodni i isprobavate nove stvari. Trenutno prerastate stvari i to je u redu.

foto: Shutterstock

Uklanjanje nereda radi brige o sebi može biti neverovatno katarzičan način suočavanja s tom energijom. Raščišćavanjem svog životnog prostora, napravićete mesta za nove prilike. Pokrenite projekte koji su vam važni.

Pokušajte da ne shvatate stvari lično ako naiđete na nesuglasice s partnerom. Osluškujte svoje srce u vezi s ovim posebno je važno u vreme pomarčenja Meseca 25. marta, budući da dolazi do isterivanja svih starih sistema verovanja ili dogmi koje ste nosili u vezi s vezama.

Vaše vrednosti se menjaju pa je vreme da napravite mesta za više otvorenosti. Prepisujete sebi novi set romantičnih pravila.

Ribe

Vaša harizma i privlačnost će biti na visokom nivou ovog proleća, što će vam olakšati privlačenje onoga što želite u ljubavi. Ova sanjiva energija savršena je za manifestovanje vaše idealne veze. Mars dolazi u vaš znak odmah nakon prolećnog ekvinocija pa je zadnji deo meseca odličan za strastvene intimne veze. Nemojte da se plašite da budete ranjivi i preuzmite inicijativu kada su dejtovi u pitanju.

Kada Jupiter otputuje u Blizance u maju, iskoristite te dobre vibracije tako što ćete se potruditi da primetite dobre stvari u svom životu.

foto: Shutterstock

Kada se stvari čine zastrašujućim ili teškim, odvojite trenutak da ispitate scenarije zbog kojih ne možete prestati da brinete. Zapitajte se: kolika je verovatnoća da će se to dogoditi i kako bih prošao ako se to dogodi? Zatim provedite neko vreme pričajući o tome kako ste prošli kroz teške stvari u prošlosti kao podsetnik da možete da se nosite sa svime što vam se nađe na putu.

Vaša kreativnost će doći do izražaja. Ne bojte se da izrazite svoje ideje. Finansije i lični resursi su naglašeni. Pogledajte načine kako možete da povećate svoj dohodak, piše Atma.hr.

