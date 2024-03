MONAH ARSENIJE OTKRIO DA OVA 3 ZNAKA UKAZUJU NA PORODIČNO PROKLETSTVO: "Samo obratite pažnju na ponašanje svoje dece" (VIDEO)

Monah Arsenije šokirao je javnost svojim stavom o Ani Ivanović nakon čega je izazvao veliko interesovanje.

Međutim, to nije prvi put da monah svojim stavovima iznanadi javnost, a pričajući o porodičnom prokletstvu otkrio je neverovatne stvari.

- Onaj koji je smiren on nosi Hrista u sebi. Neće moći svi da postignu taj ideal velikog posta, velikih podviga, velikog ideala – to je činjenica. Ali Hristos nije doneo to kao ideal – bdenje, glad, žeđ, molitva… Ideal koji je Hristos doneo je smirenje. Smirena spoznaja da sam slab čovek. I na taj način, „Ko se sam unizuje, daj će se uzvisiti“. Samim tim priznanjem sebi da sam slab, ograničen čovek, je već velika stvar - govori monah.

Svima je dopušteo da kažu - ja ne mogu da postignem mnogo, prihvatam ono što je moja mera. A Luciferova mera je – uvek budi bolji od drugih, uvek budi iznad drugih, nikad se ne zadovolji i čak laži, odglumi da si bolji.

- I mi svi glumimo. Svi imamo uloge. Svi glumimo na Fejsbuku, postavljamo svoje najbolje fotografije, svoje najlepše misli. A onda kada upoznamo devojku u prirodi i vidimo da nije tako lepa, ili tako pametna kao što se prikazivala na Fejsbuku, kažemo „ti si mene prevarila“.

Jedan Srbin ne može da se pokori pametnijem sunarodniku. Iako zna da je on pametniji i bolji, on ne može da se pokori. I umesto da kaže „brate, ti si od mene sposobniji, vodi, ja ću biti uz tebe – bićemo jači zajedno“. Ne, mi ćemo se boriti dok ga ne oborimo. Mi ne dopuštamo boljima da nas vode.

- Lucifer ima široku paletu mogućnosti da nas prevari. I on to radi. Ali konačnu prevaru Hristos neće da dopusti. Nikad nas Lucifer neće prevariti ako mi to sami ne dopustimo. Bog hoće slobodnu volju. Neznanje se računa kao veliki greh. Nama je dato da se učimo celog života. Ako se nismo naučili Svetom pismu to je greh. Onda možemo biti prevareni. Zato, čuda su još uvek moguća.

Monah Arsenije je rekao da je jedan od čuda što Srbija ima veronauku i da se moli Bogu da se povrati ljubav među ljude.

- Kad čovek stekne ljubav u srcu, on onda voli sve ljude – to je veliki podvig koji se stiče kroz smirenje. Kroz veliki trud i to je taj ideal. Mi nosimo posledice od prvorodnog greha. Ne, nismo krivi zbog toga, ali nosimo posledice. Taj neko ko se rodio sa porodičnim prokletstvom od prababe, pradede, čukundede koji je napravio neko zlo, istina je da se od te porodice sklonio Bog. Onda nastupa ta demonska sila koja tiraniše potomstvo. Počinju da se rađaju deca koja su nezgodna, namćorasta, neposlušna.

A šta se onda desi. Monah Arsenija objašnjava:

"To dete ode od kuće postane kriminalac… To se dešava jer demonska sila stiče vlast i udara po onoj deci koja su ranjivija, osetljivija… Demon pristupa baš takvima koji mogu biti veliki. Da slučajno taj veliki ne bi čovečanstvo nagradili nečim velikim, Lucifer im pristupa i vodi ih na svoju stranu. Takvi ljudi postradaju i bivaju to što bivaju."

