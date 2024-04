APRIL 2024. ĆE BITI NAJTEŽI ZA 3 ZNAKA HOROSKOPA: Retrogradni Merkur će vas naučiti šta hitno morate da promenite, a evo i kako

Ovog aprila, retrogradni Merkur će vas navesti da preispitate načine na koje pokušavate da ostvarite ciljeve. Naučiće vas šta hitno treba da promenite jer Merkur u Ovnu simbolizuje razgovor o sopstvenom egu, vrednostima i svemu onome što vam je potrebno za lično zadovoljstvo. Zato će april 2024. biti najteži za tri znaka horoskopa:

OVAN

Preispitivanje sebe, svog imidža i planova za budućnost - to je ono što vas čeka ovog meseca. Biće zaista težak period jer ćete saznati koliko ste i da li ste uopšte zadovoljni životom koji vodite. Na mnogo načina, retrogradni Merkur od 1. do 24. aprila 2024. doneće želju da se povučete u sebe, iako pomračenje 8. aprila nagoveštava da je vreme da preuzmete inicijativu u svoje ruke i ne očekujete od partnera ili drugih ljudi da vas usreće.

DEVICA

Retrogradni Merkur biće u vašem polju duhovne transformacije, ali sa fokusom na borbu protiv kompleksa skrivenih duboko u vama. To može da znači da ste spremni da gradite nove veze ili da se pokrenete na polju karijere, ali neke osobine vašeg karaktera i dalje usporavaju proces. To mogu da budu lični stavovi koji su povezani sa vašim verovanjem u sebe, svoju snagu i privlačnost. Pokušajte da se setite u kom periodu svog života i ko vas je tačno naveo da sumnjate u sebe. U aprilu 2024. godine shvatićete da u vašem životu postoje ljudi "okidači" koji ponovo započinju ovaj proces.

VAGA

April 2024. biće najteži mesec zbog odnosa sa suprotnim polom, jer će vas partner podsećati na nekoga iz prošlosti ili će situacija u vezi biti veoma slična već proživljenim trenucima. Sve se to dešava da biste sami sa sobom izvršili preispitivanje prethodnih odluka. Venera, vladar vašeg znaka, biće kao i Merkur retrogradna. To znači da će vam tuđa mišljenja, komplimenti ili kritike, ukazati na one delove vaše ličnosti koji vas iznova dovode u slične situacije.

