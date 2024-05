O DOMAĆOJ GIBANICI BRUJE SVETSKI MEDIJI: Spasia od SRPSKOG SPECIJALITETA razradila biznis u Londonu, a RECEPT je uzela od bake

Jedno od možda najomiljenijih jela svakog na Balkanu je gibanica. Od samog mirisa ovog srpskog specijaliteta mnogi ogladne, a zanimljivo je da je gibanica našla put i do svetskih časopisa.

Za to je zaslužna Spasia Dinkovski, koja pravi najbolji burek u Londonu, a sa Guardianom je podelila svoj čuveni recept za gibanicu.

Od gibanice je sve počelo

Kako je otkrila, zahvaljujući ovom specijalitetu razvila je posao, a objavila je i svoj kuvar.

- Gibanica je upravo razlog zašto danas imam posao i knjigu. Ovaj recept je s ljubavlju osmislila moja baka po majci, ja sam ga rekreirala i sada, preko moje radnje Mystic Burek, ima mnogo varijacija - rekla je Spasia Dinkovski.

- Originalni "recept", ako se tako može nazvati (to su više beleške u svesci koja mi je ostavljena), svedočanstvo je veštih ruku: baš kao i moja mama i moje tetke, osećala je hranu među prstima, bez merenja, bez tajmera – samo prirodno, tradicionalno kuvanje. Posle mnogih pokušaja, ova verzija je najbliža do koje sam došla da odam počast njoj i svim ženama pre mene - napisala je Spasia u tekstu koji je objavila u Guardianu, a prenosi Nova.

Ovaj specijalitet predstavila je kao ukusnu pitu od jaja i sira.

- Ova balkanska pita od jaja i sira ima mekanu, mekanu sredinu i hrskavu spoljašnjost od testa. Bio je pravi izazov dešifrovati takozvane "recepte“ moje bake, i iako me je to ponekad teralo da čupam kosu, takođe me je teralo da se kikoćem – sve vreme je bio plan da se osigura da niko nikada ne uspe da napravi sasvim isto? Koristim okrugli kalup za torte od 25 cm za svoju gibanicu, ali možete koristiti bilo koju veličinu ili oblik koji imate pri ruci. Samo imajte na umu da što je pita tanja, to će joj trebati manje pečenja - napomenula je Spasia.

Recept za gibanicu iz Guardiana

Sastojci

8 jaja

300 g običnog svežeg sira

So

120 ml biljnog ulja, plus dodatak za podmazivanje

200 g fete, izmrvljene

500 g kora za pitu

Gazirana voda, za prskanje

Priprema

Zagrejte rernu na 180C. U velikoj činiji umutite šest jaja dok ne postanu penasta, dodajte sveži sir, kašičicu soli, 70 ml ulja i fetu, i promešajte da se sjedini. Izvadite kore iz ambalaže, stavite ih na dasku za sečenje ili čistu radnu površinu, a zatim pokrijte vlažnim peškirom da se ne osuše.

Preostala dva jajeta umutite sa preostalih 50 ml ulja i malo posolite. Nauljite dno i stranice okruglog kalupa za torte prečnika 25 cm i na dno položite koru spajajući je na stranice kalupa. Premažite mešavinom jaja i ulja, pa ponovite sa još tri kore.

Pažljivo zgužvajte tri kore da se napravi nekoliko slojeva, a zatim ih poređajte u pleh. Poprskajte sa malo gazirane vode, pa prelijte sa malo mešavine jaja i sira. Ponavljajte dok vam ne ostanu samo tri kore – stavite ih na vrh pleha, premazujući svaku mešavinom jaja i ulja dok idete, da napravite koru.

Pecite 45 minuta, pa izvadite i ostavite da se hladi pet minuta. Pažljivo izvadite pitu iz pleha i stavite je na četiri ili pet prevrnutih čaša jednake visine, tako da se para rasprši – to će obezbediti da ima hrskavo dno. Ostavite da se hladi još 15 minuta, pa narežite i poslužite.

