DUGO SE MUČIO SA SRČANIM PROBLEMIMA, A ONDA JE POSLUŠAO SESTRIN SAVET: Danas kvalitetnije živi i veoma je aktivan – SAZNAJTE KAKO!

- Da nije bilo moje sestre I BIO-TEO Centra, ja bih danas bio težak srčani bolesnik, sa neizvesnom budućnošću – kaže Bogdan Z. (68), penzioner iz Niša. – Upornost moje sestre Olge i lekovitost BIO-TEO proizvoda su me vratili u život. Bio sam tvrdoglav, odbijao pomoć, i nisam verovao u prirodne preparate. Moja sestra je imala velike muke da me ubedi da počnem da uzimam komplet broj 1 Antistres + Corvit + Cirkul BIO-TEO. Tek kada sam video koliko su njoj pomogle, shvatio sam šta treba da uradim, jer više nisam mogao da se mučim sa mojim problemima.



- Ona je imala tahikardiju i aritmije, srce joj je „lupalo“, do 120 otkucaja u minutu. Znala je burno da reaguje, brzo bi se iznervirala jer je njeno stanje „izbacivalo iz takta“. Sve te probleme rešila je samo sa dva kompleta BIO-TEO kapi Steve Marića.



- Moje stanje je bilo mnogo gore. Tek kada sam počeo teško da ustajem, kada nisam bio sposoban da izađem iz kuće ni do kapije, kada su mi noge toliko otežale da ih gotovo nisam ni osećao, rešio sam da konačno poslušam sestru, i odmah sam poručio dva kompleta Antistres + Corvit + Cirkul BIO-TEO kapi, kao što je i ona uradila. Moram da napomenem da sam svakoga dana pio po „šaku lekova“, a da mi je dijagnoza glasila angina pektoris, i imao sam sve probleme koji inače prate to stanje – preskakanje otkucaja srca, visok pritisak, izuzetnu nervozu, čak mi je bilo naporno da razgovaram sa komšijama. Pretvorio sam se baš u velikog „namćora“.



Pri kraju ispijanja prvog kompleta Antistres + Corvit + Cirkul BIO-TEO kapi, Bogdan je već osetio blago poboljšanje. Sestra ga je bodrila da istraje, zato što je njegovo stanje bilo znatno ozbiljnije od njenog.



- Međutim, imao sam sreće, kako mi je lekar potvrdio, da su mi krvni sudovi bili u malo boljem stanju, i već u toku ispijanja drugog kompleta sam mogao da odem u duže šetnje, pa sam čak i išao na kafu sa društvom u obližnju kafanu. Pošto je i među njima bilo onih kojima se zbog zdravlja preporučuje šetnja, pridružio sam im se, i tako, dok smo vodili razgovore nisam ni osetio kada bismo prepešačili pet kilometara. Nervoza je potpuno prošla, cirkulacija je proradila, noge više nisu bile teške. Ujutru sam se budio veoma lako, pa sam čak uveo i lagane vežbe, koje se preporučuju za cirkulaciju i srce.



Tahikardija i aritmija su nestale, a posle pauze, kako Steva Marić preporučuje, Bogdan je uzeo još dva kompleta Antistres + Corvit + Cirkul BIO-TEO kapi, i danas je siguran da će njegovo stanje na sledećoj lekarskoj kontroli biti mnogo bolje.



Odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Rešenje broj:13317/2018

Biljni komplet br. 1 Antistres+Corvit+Cirkul sastavljen je od 3 različita proizvoda (seta biljnih kapi) na bazi biljnih ekstrakata namenjen jačanju kardiovaskularnog i nervnog sistema, kao i opštem poboljšanju vitalnosti i otpornosti organizma.



Antistres biljne kapi br. 33 koje povoljno deluju na nervni sistem su dodatak ishrani na bazi ekstrakata korena sa rizomom valerijane (Valeriana officinalis), lista matičnjaka (Melissa officinalis ), herbe kantariona (Hypericum perforatum), cveta lavande (Lavandula officinalis) i lista pitome nane (Mentha piperita).



Corvit biljne kapi br. 34 koje povoljno deluju na srčani mišić i kardiovaskularni sistem su dodatak ishrani na bazi ekstrakata gloga (Crataegus monogyna), hajdučke trave (Achillea millefolium), rusomače (Capsella bursa-pastoris), srdačice(Leonurus cardiaca) i peršuna (Petroselinum crispum).



Cirkul biljne kapi br. 35 koje povoljno deluju na cirkulaciju i kardiovaskularni sistem su dodatak ishrani na bazi ekstrakata gloga (Crataegus monogyna), bele imele (Viscum album), divljeg kestena (Aesculus hippocastanum), ruzmarina (Rosmarinus officinalis), koprive (Urtica dioica) i omana (Inula helenium).

