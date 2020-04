IZGUBIO JE SVEST ZA VOLANOM I PROBUDIO SE U BOLNICI: Na ovaj način Nenad je poboljšao zdravlje i izbegao operaciju!

- Samo što sam parkirao automobil ispred zgrade, grudi mi je „presekao“ jak bol, koji je išao sve do grla. Izgubio sam svest i probudio se u bolnici – kaže Nenad R. (55), građevinski inženjer iz Beograda. – Rečeno mi je da sam doživeo infarkt, i da mi sledi oporavak, analize... Prvi pregledi su pokazali da mi krvni sudovi nisu baš pogodni za veću intervenciju, da ću morati na lečenje, i onda će moći da se utvrdi dalji tok terapije. Arterije nisu bile u dobrom stanju, imam dva suženja, ali je još uvek protok krvi bio dobar, i morao sam u narednom periodu da se dobro pazim.

- Svađao sam se sam sa sobom, jer sam sebi dozvolio da dođem u takvo stanje. Iako su svi simptomi bili tu, ja sam odlagao posetu lekaru, a nastavio sam po starom – da se hranim nezdravo, a ponekad sam umeo i da popijem. Umor me je često savladavao, nisam mogao brže da hodam i sve češće sam zastajkivao da se odmorim. Ali, onda sednem u auto, vozim i svaki put obećam sebi da moram da odem kod lekara. Na kraju sam svakako završio u bolnici.

Gospodin Nenad je dobio terapiju nakon prijema u bolnicu, a i rečeno mu je da boluje od angine pektoris. Pušten je kući da nastavi sa lečenjem.

- Malo sam se bolje osećao, ali sustigli su me svi stresovi... Kako ću dalje, kako sa poslom. Noću sam se budio „okupan“ znojem, srce mi je i dalje ubrzano kucalo. Pokušavao sam dodatno da se smirim čajevima, ali je sve je teklo isuviše sporo. Moja komšinica, koja je medicinska sestra, srela me je u šetnji i pitala šta mi je. Sve sam joj ispričao i ona mi je preporučila da na Internetu potražim proizvode Bio-Teo Centra, i rekla mi je da će mi njihove biljne kapi sigurno pomoći, jer ih ona uzima već duže vreme. Ona radi na odeljenju hirurgije, posao nije nimalo lak, a spas je našla u Antistres + Corvit + Cirkul Bio-Teo kapima Steve Marića.

- Pročitao sam da Corvit biljne kapi deluju na srčani mišić i kardiovaskularni sistem i da su na bazi bilja. One otklanjaju posledice infarkta, pomažu kod aritmije, bola u grudima, angine pektoris, jačaju srčani mišić...Tu su i Cirkul kapi za poboljšanje cirkulacije, kao i Antistres, koji mi je zaista bio neophodan da se smirim i dobro naspavam.

- To je to, rekao sam sebi, i već kada je prvi komplet kapi bio pri kraju, osetio sam poboljšanje. Lakše sam hodao, bolje spavao, ubrzani rad srca je prestao... Posle drugog kompleta sam se definitvno osećao znatno bolje. Mogao sam da prepešačim i do pet kilometara. Ranije sam uglavnom šetao oko zgrade. Na kontroli, dva meseca nakon boravka u bolnici, lekar mi je rekao da je moje stanje mnogo bolje, da će mi promeniti terapiju, a ja sam mu rekao da uzimam Antistres + Corvit + Cirkul Bio-Teo kapi Steve Marića, što je naišlo na odobravanje lekara. Nastaviću da ih uzimam i dalje, po uputstvu Bio-Teo Centra i nadam se da mi nikakva intervencija neće biti potrebna.

Biljni komplet Antistres + Corvit + Cirkul možete naručiti OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502, 011/442 0501, 064/866 0055 ili 062/220 352, svakog radnog dana.

Cena jednog kompleta za Srbiju iznosi 2.880 rsd, za BiH 47 KM, a za Crnu Goru 26 €.

Odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Rešenje broj: 13317/2018.

Biljni komplet Antistres + Corvit + Cirkul:

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Poboljšava cirkulaciju

Čisti krvne sudove

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima

Reguliše holesterol i trigliceride

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Otklanja posledice infarkta

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

