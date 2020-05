DR DARIJA KISIĆ TEPAVČEVIĆ: Borba protiv KORONE VIRUSA je u vašim rukama!

Jedan od najbitnijih faktora za prevenciju zaraze ne samo koronavirusom već i mnogobrojnim bakterijama, parazitima i gljvicama jeste često pranje sapunom, najmanje 20 sekundi

Prema podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", gotovo do pred samu epidemiju svega 64,7 odsto stanovnika Srbije, bez obzira na starosnu dob, redovno je pralo ruke nakon ulaska u kuću, pre obroka i posle upotrebe toaleta. Od troje ljudi, dakle, jedan je u širokom luku zaobilazio vodu i sapun, a moglo bi se s pravom postaviti pitanje da li su preostala dvojica to činila na adekvatan način s obzirom na to da su mnogi posle objašnjenja o pravilnoj higijeni ruku koja je obavezna mera zaštite od koronavirusa, a koja podrazumeva pranje od najmanje 20 sekundi, poručili da su merili svoje dosadašnje rekorde. Iznosili su tek 10 sekundi!

Uoči Svetskog dana higijene ruku, 5. maja, prof. dr Darija Kisić Tepavčević još jednom podvlači našim čitaocima da je u prevenciji i suzbijanju obolevanja ne samo od kovida-19 već i od bakterija, parazita i drugih mikroorganizama higijena ruku bitnija nego ikad.

- Kada je počela epidemija, nikada brže nismo shvatili da pravilno pranje ruku može da sačuva naše živote. Sada se polako vraćamo svakodnevnim životnim tokovima, ali nema opuštanja: na jednu od najznačajnijih mera u borbi protiv koronavirusa ne smemo da zaboravimo.

Uz koronavirus, i bakterije su svuda oko nas.

- Ne možemo da izbegnemo da se s njima susrećemo, što u određenim situacijama može da bude veoma opasno. A ako imamo slabiji imunitet, uzrokovan bilo kojim razlozima, u varijanti bilo kakvog poremećaja metabolizma ili nekog drugog problema, svaka bakterija postaje uzročnik velikih problema.

Koje bolesti, uz infekciju koronavirusom, još možemo da zaradimo?

- Respiratorne infekcije, upala pluća, grip, šarlah, gnojne angine, meningitis, crevne bolesti, žutica, difterija, infekcije oka, usta i kože - sve su to bolesti koje se prenose preko ruku ako se ne poštuje jedna od najvažnijih i najuspešnijih mera prevencije, a to je pranje ruku na adekvatan način.

Koliko su ljudi toga svesni?

- Sve su svesniji, ali najgori mogući scenario, s obzirom na to da dolazi do ublažavanja mnogobrojnih mera koje su donete tokom vanrednog stanja, bio bi da se opustimo, pa da opet na negativnom primeru shvatimo da moramo još neko vreme da sedimo kod kuće radi sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi.

Šta treba da poslušamo?

- Mere koje nazivamo socijalno distanciranje, a ja bih pre nazvala održavanjem bezbedne udaljenosti između osoba, uz često pranje ruku, svakako moraju da se poštuju u narednom vremenskom periodu. Nijedan lek kao ove mere nije imao toliko učinka.

Nema rukovanja i ljubljenja?

- Nema. Vrlo brzo smo shvatili da to može da nas ugrozi, neki nisu očekivali da će to lako ići jer smo narod koji je posebno rukovanju prilikom pozdravljanja pridavao veliku pažnju, prosto je svima ušlo u krv.

Da li će tako i ostati?

- Uverena sam da hoće, sigurno niko ne bi voleo da se vrati na početak epidemije i izloži se riziku. Ohrabruje nas stabilnost podataka o obolelima i izlečenima ovih dana, videćemo kakav će rezultat biti nakon prvomajskih praznika. Potrebna je i ubuduće maksimalna lična odgovornost svakog pojedinca.

NE SAMO PRE I POSLE JELA...

Pre ovih aktivnosti treba prati ruke: pre svih proizvodnih i drugih aktivnosti povezanih sa obradom hrane, pripreme obroka, konzumiranja obroka, dojenja i/ili hranjenja dece, dodirivanja novorođenčeta, aktivnosti sa decom, dodirivanja usta, nosa ili očiju, pre svake dijagnostičke ili terapeutske procedure, kontakta s bolesnom osobom. Posle ovih aktivnosti treba prati ruke: posle pripreme hrane, konzumiranja hrane, upotrebe toaleta, radnih aktivnosti, iznošenja smeća, čišćenja, povratka iz kupovine, igranja, šetnje, brisanja nosa, kašljanja, kijanja, menjanja pelena, dodirivanja eventualno kontaminiranih kao i kontaminiranih predmeta, kontakta s bolesnom osobom, životinjom, bavljenja sportom.

TEMELJNIM PRANJEM ZAŠTITIĆETE I SEBE I DRUGE

(postupak treba da traje minimum 20 sekundi) - skinite nakit i sat - pustite toplu vodu, nakvasite ruke, nanesite sapun - trljajte dlanove - ukrstite prste i trljajte da bi oprali prostor između njih - prste sklopljene u šaku položite u dlan suprotne ruke i trljajte; ponovite postupak s drugom rukom - kružnim kretanjem dlana operite palac; ponovite postupak s drugom rukom - kružnim kretanjem skupljenih prstiju trljajte dlan; ponovite postupak s drugom rukom - trljajte gornji deo šake i ručni zglob; ponovite postupak s drugom rukom - isperite ruke toplom tekućom vodom - obrišite ruke papirnim ubrusom ili maramicom - zatvorite slavinu papirnim ubrusom ili maramicom - odložite papirni ubrus ili maramicu u kesu/kantu za smeće

OSUŠITE PRAVILNO RUKE

Posle temeljnog pranja ruku, sušenje je veoma važan korak u smanjivanju rizika od zaraze kovidom-19 i bakterijama, njihovom prenošenju i širenju, a što im olakšava vlažna koža. Najbolje je da koristite papirne ubruse koje ćete odložiti u kesu za smeće i zatvoriti je, a ako ih nemate, morate često da menjate peškire jer brzo postanu vlažni, bez obzira na to što ih za brisanje ruku, kao jednu od mera samozaštite, samo vi koristite. Naravno, mokre ruke ne bi trebalo nikako da brišete o odeću, što su mnogi pre epidemije često radili, jer će efekat pranja biti ravan nuli.

