OVAJ VITAMIN KOJI SVI IMAMO U KUĆI MORA DA SE UNOSI Obolelim od KORONA daje se dupla doza ovog vitamina i to sa RAZLOGOM

Svetski stručnjaci u više navrata su istakli glavne simptome korona virusa - povišena temperatura, gubitak čula mirisa i ukusa, kašljanje, curenje nosa, bolovi u mišićima, crveno grlo, malaksalost... Iako još uvek ne postoji vakcina, niti lek, u borbi protiv korona virusa, lekari širom sveta pomažu pacijentima već dostupnim sredstvima kako bi im olakšali borbu sa virusom.

Od podstojećih sredstava u borbi protiv korona virusa kod obolelih pacijenata koriste se antibiotici Hemomicin, Pancef, Remdesivit i paracetamol za ublažavanje bolova i spuštanje temperature.

Vitamin C je antioksidant, što znači da može da se bori protiv oksidativnih oštećenja. Kada se imuni sistem aktivira kako bi ubio patogene, on takođe može da izazove oksidativni stres, što dalje implicira da bi vitamin C u teoriji mogao da se bori protiv štete koju prouzrokuje proces protiv bolesti.

Takođe, pomaže zdravu imunološku funkciju podržavajući razvoj belih krvnih zrnaca.

U svojoj ulozi antioksidansa vitamin C može da pomogne u borbi protiv upale, koja može da ošteti pluća i druge organe. Neki od dokaza pokazuju da ljudi sa teškim oblikom Kovida-19 mogu da razviju zabirnjavajuć nivo upale.

S druge strane, naučni rad iz 2020. godine upozorava na to da veoma visoke dozevitamina C mogu da promene način na koji imune ćelije umiru i samim tim povećaju rizik od lokalizovane upale. Autori studije preporučili su da se takvoj terapiji doda i steroid glukokortikoid kako bi se smanjila upala.

Nivo vitamina C opada kada se čovek ne oseća dobro, iako se potrebe imunog sistema za njim povećavaju. Neki lekari veruju da uzimanje suplemenata sa vitaminom C može da pomogne u sprečavanju tog iscrpljivanja, te da se tako štiti imuni sistem.

Meta-analiza iz 2019. pokazala je da infuzije vitamina C mogu da skrate trajanje boravka na odeljenju intezivne nege za 7,8 odsto, a potrebu za respiratorom za 18, 2 odsto. Ova studija je proučavala širok spektar medicinskih stanja, ali ne i korona virus.

Jedno ispitivanje iz 2019. posmatralo je ljude sa sepsom i teškim akutnim respiratornim zatajenjem, što su dve komplikacije koji mogu da dožive pacijenti sa teškim oblikom Kovida-19. Iako vitamin C nije smanjio stopu ovih simptoma, manje ljudi iz grupe koja je primala vitamin C je umrlo.

Studija iz 2018. godine upoređivala je ljude sa ozbiljnom pneumonijom koja je primala infuziju vitamina C, tiamina i hidrokortizona sa onima koji nisu. Autori studije prilagodili su se mogućim razlikama u grupi, ali su ipak utvrdili da je grupa koja je dobijala viramin C imala bolje rezultate. Konkretno, imali su manju verovatnoću da će imrati i veći napredak kada je reč o stanju na plućima.

