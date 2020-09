NIJE MOGLA DA REŠI SRČANE PROBLEME I STRES LEKOVIMA, A ONDA JE PRONAŠLA NAČIN DA JOJ BUDE BOLJE: Pročitajte koji!

- Stres je napravio veliku štetu mom organizmu, a bila sam potpuno zdrava žena. Nisam ni bila svesna šta sve može da donese briga, nerviranje, nemoć da se pomogne oko bilo čega... – ovim rečima počinje priču gospođa Nataša.

- Naime, zadesila me je velika nesreća. Oba roditelja su mi obolela od raka. Stres za stresom, želja da pomognem, a nemoćna sam, i eto meni problema sa srcem, pritiskom, uznemirenošću i nervozom. Toliko sam bila uznemirena da mi je doktorka u jednom trenutku preporučila da uzimam i duplu dozu lekova za smirenje.

Naša sagovornica je tada spas potražila u Bio-Teu i njihovim preparatima.

- Trenutno ispijam drugu turu biljnog kompleta br.1 za srce, i već sam smanjila unos lekova. Bolje spavam i mnogo sam smirenija, pa samim tim sam i više korisnija roditeljima, jer mogu mnogo više da im pomognem.

Kako tvrdi gospođa Nataša, vratila joj se snaga koja joj je neophodna, jer neguje oba roditelja i zaista joj je pored ljubavi potrebno i veliko strpljenje, koje konačno ima uz pomoć Bio-Teo kapi.

- Posle dužeg vremena bolje spavam, ne trzam se noću, a to mi je izuzetno važno, jer me u toku dana čekaju mnoge obaveze. Četiri godine sam živela u strahu i strepnji, negujući majku i oca. Zbog toga me je i sustigao visok pritisak i poremećaj rada srca. Pila sam mnoštvo lekova - za srce i pritisak, a neću moći da zaboravim ni koliko sam popila tableta za smirenje, koje su u ovim slučajevima veoma štetne, kada je nemoguće izaći na kraj, naročito sa mojim ocem koji ima jaku volju i nije baš odgovoran kada je u pitanju terapija.

- Upravo me je baš on spasao od te gomile lekova, i hvala mu zbog toga. Na YouTube-u je pogledao ispovest jedne žene kojoj su Bio-Teo preparati pomogli, i rekao mi je da je zaista veoma štetno da pijem toliko tableta i da poručim biljni komplet br. 1.

- Verujem u lekovitu moć bilja, i brzo sam se organizovala oko poručivanja i počela da pijem ove kapi. Već pri kraju prvog kompleta počela sam bolje da se osećam. Sada sam pri kraju drugog, i čini mi se da mi ove kapi daju više snage da lakše podnesem sve obaveze u toku dana. Mnogo sam smirenija i čini mi se da bolje kontrolišem stres, potpuno sam izbacila tablete za smirenje i „prigrlila“ ove kapi i nastaviću i dalje da ih uzimam, jer mi stvarno pomažu. Sada vrlo retko uzimam amiodaron, aspirin sam prestala da pijem, pritisak mi je bolji i na neke svakodnevne teškoće se češće nasmejem nego što me razljute, kao što je bilo ranije – kaže za kraj gospođa Nataša.

Biljni komplet br.1 sastoji se od 3 bočice – antistres, corvit i cirkul i on:

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Poboljšava cirkulaciju

Čisti krvne sudove

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima

Reguliše holesterol i trigliceride

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Otklanja posledice infarkta

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

