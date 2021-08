MINAQUA PREPUNA JODA: Sa samo dve čaše mineralne vode Minaqua podmirite svoje dnevne potrebe!

Ako se ujutro budite umorni i iscrpljeni, imate problem sa pamćenjem i koncentracijom, koža vam je suva, kosa opada, imate slab imunitet, problem sa kilogramima, verovatno vam nedostaje jod.

Jod je neophodan za pravilno funkcionisanje našeg organizma.

Doktor David Brownstein, autor knjige Iodine - why you need it, why you can’t live without it (Jod - zašto ga trebamo, zašto ne možemo živeti bez njega), kaže da jod utiče na sva cistična tkiva, a to su štitasta žlezda, dojka i prostata.

Osim toga, svakodnevni unos joda nam je važan jer jod:

Pomaže u prevenciji raka štitaste žlezde i dojki

Jača imunitet

Deluje kao prirodni antibiotik

Deluje kao antivirusno i antiseptičko sredstvo

Podstiče mršavljenje

Podstiče rast i razvoj

Poboljšava mentalnu bistrinu

Smiruje nervni sistem i oslobađa od napetosti

Održava zdravlje kose, kože i noktiju

Pomaže u lečenju upale pluća

foto: Promo

Prof. T. F. Allen, tvrdio je da bi lečenje jodom kod obolelih od upale pluća „zaustavilo proces hepatizacije (pretvaranje normalnog plućnog tkiva u zapaljenski infiltrat u pneumoniji) u roku od dvadeset i četiri sata“ .

Ljudsko telo ne može stvoriti jod, on se mora svakodnevno unositi hranom i vodom.

Preporučene dnevni unos joda za odraslog čoveka iznosi 0,15 mg, dok su potrebe dece i trudnica veće.

Važnost joda i njegovog nedostatka u hrani dokazuje činjenica da su mnoge zemlje propisale veštačko jodiranje soli. Obzirom da sve manje jedemo slano i koristimo razne vrste soli ( himalajska i dr.) nedostatak joda u ishrani je evidentan.

Joda najviše ima u algama, morskoj ribi i Minakva mineralnoj vodi. Minerali se najbolje apsorbuju kroz tečnost tj vodu, a mineralna voda Minaqua sadrži upravo takav, prirodno rastvoren jod. Jedina je voda na ovim prostorima sa ovakvim mineralnim sastavom.

1 litar mineralne vode Minaqua sadrži 0.86 mg joda.

Sa samo dve čaše mineralne vode Minaqua podmirite svoje dnevne potrebe!

Promo