ZAGULJENA BOLEST: Ime se teže izgovara, ali ako vas pogodi stalno ćete ga ponavljati jer će vas pratiti do kraja života

Da li vas muči bol u lumbalnom delu kičme koji traje duže od tri meseca? Ako je nastao postepeno, intenzivniji je u mirovanju, a ujutru je praćen ukočenošću duže od pola sata i smanjuje se pri kretanju - trebalo je već da ste otišli kod reumatologa. Postoji mogućnost da ste oboleli od AS!

- Kad bol prođe, verovatno zaboravite na lekara, ali AS se ne zaustavlja. Ako ova progresivna hronična bolest zahvati i grudni deo kičme, dolazi do upale zglobova između grudne kosti i rebara i zglobova između kičmenog stuba i rebara. Praćene su osećajem stezanja u grudima i bolom pri dubokom udahu. Javlja se i bol u vratu, uz ograničenje pokretljivosti. Položaj i stav u početku je nepromenjen, ali kada budu zahvaćena sva tri segmenta kičmenog stuba i kukovi menja se. Tad zauzimate “stav skijaša” - upozorava prim. dr Mirjana Lapčević, predsednica ORS, Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije.

AS je 3-4 puta češći kod muškaraca, najčešće se javlja pre 45 godine

U Srbiji od AS boluje 20.000 pacijenata, ali ovo nije konačna brojka.

- Kod oko 20 odsto AS može početi bolom i upalom perifernih zglobova (artritis). U ranoj fazi bolesti najčešće je lokalizovan na donjim ekstremitetima, jednostran je i može često da se ponavlja. Stradaju kukovi, kolena, skočni i zglobovi stopala, peta, ramena... Kod 10 odsto bolesnika mogu biti zahvaćeni i vilični zglobovi. A nakon početnog oštećenja kosti (u vidu erozije) dolazi do prekomernog stvaranja nove kosti, abnormalnog spajanja kostiju i zglobovi postaju nepokretni.

KAKO DA PREPOZNATE AS

- Iako je AS (Behterevljeva bolest) zapaljenska reumatska bolest, interesantno je da se odlikuje odsustvom reumatoidnog faktora u krvi bolesnika. Tačan uzrok nastanka je nepoznat, ali nasleđe ima značajan uticaj (20 %). Zna se da postoji povezanost između AS i gena HLA B27, to potvrđuje prisutnost antigena kod oko 98 odsto obolelih. Od faktora spoljašnje sredine, kao pokretači najčešće se pominju mikroorganizmi Klebsiella, Shigella i Yersinia, uticaj imaju i traume (fizičke, psihičke), pušenje, ali se zdravim stilom života AS može izbeći i ako od njega boluju srodnici.

Ovo autoimuno sistemsko oboljenje može da ima i vanzglobne manifestacije

- Kod 20 do 40 odsto pacijenata zahvata oči (zapaljenje dužice – iritis i cilijarnog tela – ciklitis), uz intezivan bol, suzenje, osetljivost na svetlost i može dovesti do oštećenja vida. Kad je srce u pitanju, javljaju se upala srčanog mišića, srčane kese, aorte, poremećaji u sprovodnom sistemu srca, povišeni krvni pritisak. Ne izostaju ni plućne manifestacije: pokreti grudnog koša pri disanju se smanjuju, umanjuje se kapacitet pluća, mogući su i progresivna cistična fibroza vrhova pluća, pleuralna i plućna fibroza, bronhiektazije.

KAKO DA BOLEST DRŽITE POD KONTROLOM

Oboljenje kod srodnika može da olakša postavljanje dijagnoze u ranoj fazi bolesti i pre pojave radioloških promena na zglobovima. Prisutvo promena potvrđuju RTG i/ili magnetna rezonanca. Od laboratorijskih parametara, prate se pokazatelji aktivne faze upale, sedimentacija eritrocita i C-reaktivni protein.

- Dijagnoza AS kod većine bolesnika može da se postavi u toku prve dve godine od pojave simptoma, ali to dolazi znatno kasnije zbog nedovoljnog poznavanja ranih manifestacija i podmuklog početka. Često i sami bolesnici odlažu posetu lekaru jer tegobe pripisuju povećanom fizičkom radu, lošim uslovima rada i života, veruju da će bolovi nestati...

Nažalost, AS, nije moguće izlečiti, ali ga možete držati pod kontrolom

- Oboleli nastavljaju da rade ako se ne jave teži funkcionalni deficiti. Lečenje je dugotrajno, doživotno, treba da se zasniva na dogovoru i poverenju između lekara i bolesnika. Samo se tako može omogućiti relativno normalan život i rad bolesnika!

Lečenje može biti medikamentno, primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova koji uklanjanju tegobe kod 70 odsto obolelih, ali nemaju uticaj na razvoj i ishod bolesti, a mogu da izazovu gastritis, ulceracije ili krvarenja iz želudačno-crevnog trakata, poremećaje kardiovaskularnog sistema i bubrega pa se preporučuje oprez u doziranju i primeni.

Za ublažavanje blagih i umerenih bolova koriste se analgetici

- Glikokortikoidi omogućavaju brzo povlačenje upale, ali ne zaustavljaju tok bolesti. Koriste se lokalno, u vidu „blokada“ direktno u predeo bolnih zglobova, enteza, burzi, ili u vidu tableta. Lekove koji menjaju tok bolesti (LMTB) uvodi reumatolog ako vašom kliničkom slikom dominira upala zglobova, a delovanje započinje nakon šest do osam nedelja.

Humanizovani proteinski molekuli dobijeni gentskim inženjeringom uvode se ako niste imali dobar terapijski odgovor na već primenjenu terapiju. Ako ste kandidat za ovu vrstu terapije, uradiće vam se prvo testovi na tuberkulozu, hepatatis B, hepatitis C i HIV jer predstavljaju kontraindikaciju. Lekovi se uglavnom daju kao potkožne injekcije.

- Procedura uvođenja je dokumentovan predlog reumatologa da su neophodni, konzilijarni pregled u referentnom centru, a konačno odobrenje daje Komisija za biološku terapiju u RFZO. Procenat obolelih na biološkoj terapiji u Srbiji je 5%, a prosek u Evropi je 10%.

ŠTA TREBA, A ŠTA NE SMETE DA RADITE

U lečenju se koriste i razni vidovi fizikalne terapije.

- Kineziterapija ima vodeću ulogu, sprovodi se svakodnevno i doživotno, cilj je da smanji ili otkloni bol i ukočenost, održi pokretljivost kičmenog stuba i perifernih zglobova i uspori proces okoštavanja. Pristup vežbama je individualan, prilagođen opštem zdrastvenom stanju i potrebama bolesnika. Obuhvata vežbe disanja, istezanja i jačanja, povećanja pokretljivosti kičmenog stuba i zglobova. Dobar efekat imaju vežbe koje se sprovode u vodi, bazenima, hidrokineziterapija.

Ostale metode, elektroterapija, UZ, TENS, laseroterapija, magnetoterapija…rade se u cilju smanjenja bola i zapaljenja.

Hirurško lečenje primenjuje se u korekciji kontraktura i ukočenja zglobova - vrši se ugradnja veštačkog kuka i kolena.

- Na vama je da izbegavate podizanje, nošenje tereta, rad u sagnutom položaju, da menjate položaje, često pravite pauze da se istegnete. Kada je vožnja u pitanju, AS ograničava sposobnosti, posebno kad je zahvaćen vratni deo kičme. Problem je vožnja unazad zbog otežanog okretanja glave. Dodajte ekstra široka ogledala za automobil da bolje vidite, pravilno postavite naslon za glavu - nivo sa vrhom ušiju (ili više), sa što je moguće manje udaljenosti između njega i leđa. Pri vožnji možete koristiti i meki okovratnik, a na dugim putovanjima pravite pauze.

Preporučuju se plivanje, posebno leđno, košarka, badminton ili odbojka, a sad kad je zima - hodanje na skijama.

- Poželjni su i trčanje, hodanje, joga, taj-či, ali jednom do dva puta dnevno morate da radite vežbe preporučene od specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije kako bi sprečili deformitete i očuvali radnu sposobnost. Vodite računa i o ishrani: povećana težina dodatno opterećuje kičmu i zglobove. Jedite manje namirnica s ugljenim hidratima, više povrća i voća i tzv. “lake proteine” koji se nalaze u pilećem, ćurećem mesu, ribi, mlečnim proizvodima, namirnice koje imaju dosta kalcijuma i vitamina D.

KAKO DA OSTVARITE SVOJE PRAVO

Ne gubite vreme odlaskom kod fizijatra, ortopeda… Rana dijagnoza je prvi korak ka uspešnom lečenju i kvalitetnom životu sa AS! Važno je da VI prepoznate AS, bez odlaganja se javite izabranom lekaru i insistirate da vam da uput sa radnom dijagnozom AS (M45) bez termina za reumatologa, koji će vas, kada vidi dijagnozu, odmah primiti. Ovo je vaše pravo i na vama je da ga ostvarite. Ako nešto zapne, pomoć uvek možete dobiti od ORS (www.ors.rs, od HELPER-a - pomoćnika u referentnim centrima u Beogradu 0603344692, Novom Sadu 0603344672, Nišu 0603344638, Kragujevcu 0603344628).

PRAKTIČNI SAVETI

*Ostanite aktivni koliko god duže možete. Kada hodate, držite kičmu uspravno, uzdignite glavu, ramena povucite prema natrag, pogled uuperite horizontalno napred, ruke treba da budu iza trupa.

*Izaberite čvrste stolice, a jastuk iza leđa pruža podršku. Stolica treba da bude dovoljno visoka, s ravnim i visokim naslonom. Izbegavajte fotelje jer je trup savijen prema napred, a ramena povijena.

*Koristite čvrst dušek, bez puno jastuka. Spavajte na stomaku bez jastuka, ili na leđima sa jednim tankim jastukom. Držite noge ispružene. Izbegavajte duže ležanje u krevetu.

