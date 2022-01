GORDANINA PORODICA SE ZARAZILA OMIKRONOM ZA NOVU GODINU: Svima je ovo bio PRVI simptom, a evo kad obavezno da se javite lekaru

Omikron soj se od drugih sojeva novog korona virusa razlikuje po pojedinim simptomima. Svi članovi Gordanine porodice su se za Novu godinu zarazili ovim sojem, a evo kako su prošli.

Zaraženi omikron sojem najčešće za simptome navode grlobolju, grebanje u grlu, glavobolju, zapušene sinuse, noćno znojenje, curenje nosa i kijanje. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti upozorava i da, ukoliko primetite bledu, sivu ili plavičastu nijansu kože, usana ili noktiju potražite lekarsku pomoć jer to može da ukazuje na nizak nivo kiseonika u krvi. Kod omikrona je inače i manja verovatnoća da ćete izgubiti čulo mirisa i ukusa, a glavobolja se uglavnom navodi kao najčešći prvi simptom.

27:35 Ovo su glavni simptomi omikron soja! Doktori objasnili sve u vezi sa korona virusom

Gordana B. (49) iz Šibenika za Slobodnu Dalmaciju je ispričala kako je prošla njena porodica nakon što su se svi članovi zarazili korona virusom za Novu godinu. Kako kaže, prvi simptom bio je bol u grlu.

"Prvo je ćerka došla iz Splita s grloboljom, mislili smo da je prehlada dok joj nije skočila temperatura. Onda je i mene počelo da grebe grlo, pa supruga, a na kraju i svekra. Trajalo je to dva-tri dana. Drugi simptomi nisu nam bili isti, mene je najviše uhvatila malaksalost i bol u donjem delu leđa, a supruga i ćerku sinusi i glavobolja - nam Gordana čija je cela porodica bila pozitivna na PCR testu. Vakcinisani su dva puta.

foto: Shutterstock

"Ne bih uopšte rekla da su ovo slabiji simptomi, svi smo preležali nekoliko dana, a ja se još osećam slabo - kaže ona.

Američki lekar dr Horhe Moreno iz Konektikata je sa svojim kolegama pratio kovid pacijente, i to one zaražene omikron varijantom. Svi su imali iste početne simptome: suvo, upaljeno grlo, bol prilikom gutanja

foto: Profimedia

"To je vrlo istaknut simptom", napomenuo je Horhe Moreno, docent medicine na Yale School of Medicine, za Bussines Insider objašnjavajući kako to nije bilo tek malo grebanje u grlu, nego nešto oštrija bol.

I lekari iz Norveške, Južne Afrike i Velike Britanije takođe su naveli upalu ili grebanje grla kao prvi prepoznatljiv simptom omikrona.

Podaci iz aplikacije o kovid simptomima, koju na pametnim telefonima koristi na stotine hiljada Britanaca takođe sugerišu da je grlobolja rani simptom omikrona.

Glavni istraživač ove platforme Tim Spektor rekao je da je 57 odsto ljudi sa omikronom prijavilo upalu grla.

Analiza božićne zabave u Norveškoj otkrila je da je kod 72 odsto obolelih na zabavi prijavilo bolove u grlu koji su trajali u proseku tri dana. Većina zaraženih bila je vakcinisana sa dve doze mRNA vakcine.

foto: Profimedia

kurir.rs/slobodna dalmacija

Bonus video:

27:35 Ovo su glavni simptomi omikron soja! Doktori objasnili sve u vezi sa korona virusom