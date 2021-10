SAD ODOBRAVAJU FAJZER ZA DECU OD PET DO 11 GODINA: Pedijatar objašnjava šta se čeka u Srbiji

Američka ekspertska komisija preporučila je Upravi za hranu i lekove (FDA) da dozvoli upotrebu "Fajzerove" vakcine protiv kovida kod dece uzrasta od pet do 11 godina, prenosi Glas Amerike. Ukoliko FDA dozvoli vakcinaciju ove starosne grupe, konačnu odluku po ovom pitanju doneće direktor i savetodavna komisija Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) na sastanku sledeće nedelje. Ako i oni daju zeleno svetlo, od tada bi mogla da počne i vakcinacija dece od pet do 11 godina, prenosi američki medij.

Ipak, prof. dr Georgios Konstantinidis, predsednik Udruženja pedijatara Srbije, kaže za Kurir da će se o imunizaciji mališana ovog uzrasta u Srbiji razmišljati tek ako takvu odluku usvoji Evropska agencija za lekove (EMA).

foto: Kurir

- Udruženje pedijatara snažno podržava vakcinaciju dece protiv kovida. Svaka društveno, medicinski i etički odgovorna kompanija neće pustiti bilo šta u promet dok to ne prođe sve faze koje su potrebne da bi se jedan proizvod bezbedno primenjivao. Ako to dozvoli CDC, verovatno će potom isto učiniti i EMA. Tek posle toga verovatno će naša Agencija za lekove i medicinska sredstva o tome razgovarati i, ukoliko bude usvojeno, nema razloga da ne vakcinišemo i decu od pet do 11 godina jer će to doprineti da se ova pandemija ugasi - rekao je dr Konstantinidis.

Podsetimo, "Fajzerova" vakcina za decu staru od 12 do 15 godina je dozvoljena u maju, dok je prošlog decembra dobila dozvolu za one starije od 16 godina.

Kompanija navodi da je njihova vakcina za mlađu decu efikasna 90,7 odsto, te da za njih traže dozvolu za dozu od 10 mikrograma, naspram 30, koliko se koristi u vakcinisanju starijih od 12 godina.

Kurir.rs/ A. K.