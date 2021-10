ŠTA SE DEŠAVA AKO NEKO ZARAŽEN KORONOM PRIMI TREĆU DOZU VAKCINE? Ovako telo reaguje tada, a ovo mogu biti simptomi

Šta ako ne znam da imam koronu, a odem da primim treću dozu vakcine? Pitanje koje se često i s pravom nameće. Iako zvuči kao nešto što ne treba pokušavati, stručnjaci su ipak malo optimističniji.

Lekari kažu da ćete u takvoj situaciji najverovatnije osetiti neke simptome, ali da će oni biti dosta slabije izraženi. Ipak, idealno bi bilo da primite vakcinu zdravog organizma.

- Imamo takve situacije, ali objektivno gledajući, niko u svetu ne radi testiranje na kovid pre davanja vakcine niti je to populizovano kao neophodno. Da ne ulazimo u to koliko je skupo, ali ima takvih situacija da su ljudi u inkubaciji, a da su primili vakcinu, zbog toga se govori da ako neko treba da se vakciniše, mora da bude potpuno zdrav. Ako se i desi tako nešto, čovek primi vakcinu a bio je u inkubaciji, on će imati lakši oblik, eventualno će možda imati povišenu temperaturu dan ili dva, proliv, možda će imati glavobolju koja će proći za jedan dan, možda će imati bolove u mišićima koji će proći. Dakle, ništa strašno, ali na vakcinaciju idite zdravi svakako - rekao je epidemiolog Branislav Tiodorović početkom godine.

foto: Pritnscreen/RTS

Ono što je takođe važno da znate jeste da ukoliko tegobe nakon vakcinacije traju duže od tri dana to je dobar indikator da ste bili zaraženi u trenutku vakcinacije. Ti simptomi mogu biti i visoka temperatura, malaksalost, slabost i glavobolja, dakle, veoma slični onima koji se javljaju i kod oboljevanja od kovida.

- Neke vakcine izazivaju burnije reakcije, neke malo manje, ali sve do tri dana računamo da je od vakcine. Ukoliko ti simptomi traju tri dana računamo da je to normalna reakcija na vakcinu, a ako traje više od tri dana onda treba da se jave lekaru. Tada je moguće da su se zarazili pre primanja vakcine - ispričala je za dr Milena Turubatović, doktor opšte medicine.

(Kurir.rs/Blic)