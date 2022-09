OVO JE NAJDELOTVORNIJA KUĆNA TERAPIJA: Neka bolovi u leđima, vratu i zglobovima postanu prošlost!

Svako od nas je barem jednom imao neprijatan bol u leđima, a prema novim istraživanjima više od 50 odsto zaposlenih ima učestale bolove u leđima. Složićete se da te probleme svi želimo izbegnemo, jer ti bolovi nisu fokusirani samo na jedno mesto već se šire duž cele kičme, a kada se uz sve to pojave i oni propratni simptomi kao što su trnjenje, slabost u rukama i nogama, gubitak osećaj dodira, nesenica pomislite da tim mukama nema kraja. Nema potrebe više da očajavate, napokon postoji terapija za bolove i to ona gde nema potrebe da se koriste bilo kakvi lekovi, a koja deluje sistematski na organizam. Sve što je potrebno jeste to da iz udobnosti svoga doma pogledate koji su to proizvodi koji vam mogu pomoći da bolovima kažete zbogom!

Ukoliko imate bolove u kičmi i otežano se krećete - pojas sa ojačanjem za lumbalni deo leđa je sjajan predlog za vas. Elastični pojas je dizajniran da nežno drži torzo korisnika pomoću ojačanja za podršku. Pomaže u sledećim slučajevima: da uspostavi stabilnost lumbalnog dela kičme, pomaže u postoperativnnom periodu i služi kao zaštita prilikom obavljanja teških poslova. Njegova cena je 3.300 rsd, a OVDE ga možete poručiti, ili pozivom na broj telefona 011/4420-502 radnim danima.

foto: Promo

Princip SpineMAX L8 pojasa za leđa je da drži fiziološku krivinu kičme u pravilnom položaju. Ovaj pojas redukuje pritisak gornjeg dela tela na lumbalni deo. Oslobađa bol usled oštećenih diskova u lumbalnom delu tela. Pojas sa dodatnom potorom sadrži ploču koja može da se skine, ili da se podesi u dva položaja i prilagodi različitim snagama delovanja na lumbalni deo kičme. OVDE možete kupiti pojas po ceni od 6.400 rsd, ili pozivom na broj telefona 011/4420-502 svakog radnog dana od 9 do 17h.

foto: Promo

Pojas LD1 pomaže u vraćanju odgovarajuće pozicije međupršljenskog diska ili jezgra diska, dekompresijom (vazduhom) povećavajući međupršljenski prostor i tako umanjujući pritisak između pršljenova. Pomaže kod relaksiranja mišića i kod bola, u tretiranju degenerativnih bolesti međupršljenskih diskova, diskushernije, spinalne stenoze, išijasa, spondiloze. Eliminiše bol u leđima, kukovima, butinama i nogama/stopalima. Kod ispalih ili oštećenih diskova umanjuje bol produžavajući prostor između dva diska u lumbalnom delu kičme. Pomaže pojedincima sa napornim poslovima koji zahtevaju podizanje tereta ili pri dugotrajnim vožnjama. Pomaže pri održavanju pravilnog položaja – nepravilno držanje gornjeg dela tela vrši pritisak na diskove i izaziva bol u leđima.

Uz pojas dolazi standardno ručna pumpa. Na osnovu veličine struka birate odgovarajuću veličinu. Možete ga poručiti OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502 svakog radnog dana, po ceni od 8.900 rsd. Dostava je besplatna.

foto: Promo

SpineMAX LDP1 - Dekompresioni pojas za ledja sa panelom predstavlja novu tehnologiju u tretmanu bolova u lumbalnom delu leđa i bolova u kičmi. Plastični paneli pružaju dodatnu stabilizaciju kičme. Posle tretmana dekompresionim pojasom za lumbalni deo leđa, pojas pomaže u vraćanju odgovarajuće pozicije međupršljenskog diska ili jezgra diska, povećavajući međupršljenski prostor i tako umanjuje pritisak između pršljenova. Ovaj pojas vam može pomoći u relaksaciji grčenja mišića, u eliminisanju bolova u leđima, kukovima, nogama/stopalima. Uz pojas dolazi standardno ručna pumpa. Na osnovu veličine struka birate odgovarajuću veličinu. Možete ga poručiti OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502 svakog radnog dana, po ceni od 9.300 rsd. Dostava je besplatna.

foto: Promo

*Celokupan asortiman efikasnih proizvoda protiv bolova možete pogledati OVDE.

