ISPRAVITE LOŠE NAVIKE: Za pravilno držanje i kičmu bez bolova OVO je rešenje!

Svakodnevne loše navike koje se pre svega odnose na sedeći način života kao što su kancelarijski posao, duge vožnje kolima, izostanak fizičke aktivnosti itd. To su samo neki od razloga koji dovode do poremećaja konstrukcije tela koji ukoliko se na vreme ne uoče, mogu biti uzrok deformiteta kičmenog stuba. Takav poremećaj može izazvati i bolove koji mogu biti neprijatni. Kako ne bi došlo do tih posledica, neophodno je da nešto i preuzmete. Evo i šta!

Pravilno držanje i zaštitu za kičmu pružiće vam ova Spinemax podrška za vrat .

foto: Promo

Podrška za vrat automatski zaključava rastojanje koje je potrebno, podešava visinu, odgovara višestrukim scenama – može da se koristi i kada pišete, dok ste u školi, dugo stojite. Osnovna škola je kritičan period u odrastanju dece i formiranju tela i takođe je jako bitan za razvoj dobrih i pravilnih navika – podrška će pružiti neophodnu potporu kako bi razvoj bio pravilan. Podrška za vrat odgovara osobama od 6 – 50 godina starosti i postoji u 2 veličine: S i L. Veličina S je napravljena za decu, dok veličina L odgovara odraslima. Porudžbinu možete uraditi klikom OVDE ili pozivom na broj 011/442-05-02, za samo 4.500 rsd. Dostava je besplatna.

Vratna kragna CD5 sa dekompresionim sistemom predstavlja revolucionarni pristup u tretiranju bola u vratu. Veoma laka i jednostavna za upotrebu, ona pomaže smanjenju pritiska na deo vratne kičme, zahvaljujući inovativnom longitudinalnom sistemu istezanja. Pumpanjem vazduha u vazdušnu komoru postižete funkciju podrške i istezanja vrata. Kod ovoga modela, ne postoji mogućnost manuelnog podešavanja sa prednje strane, i ceo vrat je obavijen sa vazdušnim komorama. Kada su vazdušne komore napumpane, vrat i glava su podupreti sa mekim delom kragne. Obezbeđuje bolji komfor i osećaj.

Vratna kragna:

Opušta napete mišiće, ukleštene nerve, bol u vratu i glavobolju Lečenje osteoartritisa i nateklih diskova, ispravljanje vrata i diskova i zglobova zahvaćenih degenerativnim procesom Pomaže u lečenju cervikalne spondiloze, korena nerva i kičmene arterije

foto: Promo

Porudžbinu možete uraditi klikom OVDE ili pozivom na broj 011/442-05-02, po ceni od 8.900 rsd. Dostava je besplatna.

Pojas LD1 pomaže u vraćanju odgovarajuće pozicije međupršljenskog diska ili jezgra diska,

dekompresijom (vazduhom) povećavajući međupršljenski prostor i tako umanjujući pritisak između

pršljenova. Pomaže kod relaksiranja mišića i kod bola, u tretiranju degenerativnih bolesti međupršljenskih diskova, diskushernije, spinalne stenoze, išijasa, spondiloze. Eliminiše bol u leđima, kukovima, butinama i nogama/stopalima. Kod ispalih ili oštećenih diskova umanjuje bol produžavajući prostor između dva diska u lumbalnom delu kičme. Pomaže pojedincima sa napornim poslovima koji zahtevaju podizanje tereta ili pri dugotrajnim vožnjama. Pomaže pri održavanju pravilnog položaja – nepravilno držanje gornjeg dela tela vrši pritisak na diskove i izaziva bol u leđima. Uz pojas dolazi standardno ručna pumpa. Na osnovu veličine struka birate odgovarajuću veličinu. Možete ga poručiti OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502 svakog radnog dana, po ceni od 10.400 rsd. Dostava je besplatna.

foto: Promo

*Celokupan asortiman efikasnih proizvoda protiv bolova možete pogledati OVDE .

