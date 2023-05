SIMPTOMI DEMENCIJE KOJE MOŽETE DA UOČITE PRI KUPOVINI: Evo na koje signale obavezno morate da obratite pažnju! Idite kod lekara!

Demencija je stanje koje se odnosi na grupu poremećaja koji utiču na funkcionisanje mozga - i postoji mnogo različitih tipova i uzroka. Alchajmerova bolest je najčešći oblik, koji pogađa između 50 i 75 odsto dijagnostikovanih.

Doživljavanje poteškoća sa prebrojavanjem dok rukujete novcem u prodavnici može da bude znak upozorenja. Ovo se dešava kada stanje počinje da oštećuje mozak. Ostali znaci uključuju: 1. Kratkoročni gubitak pamćenja

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tipičan rani znak demencije je gubitak kratkoročnog pamćenja. Jedan od najčešćih znakova je gubitak osnovnih stvari kao što su ključevi ili zaboravljanje onoga što ste doručkovali tog jutra. Ove svakodnevne pojave često mogu biti rani pokazatelj, posebno ako su problem koji se ponavlja.

2. Promene raspoloženja

Značajna promena raspoloženja ili karaktera je još jedan rani znak demencije. Ovo je promena koju oboleli često ne mogu da otkriju kod sebe, ali je pokazatelj koji članovi porodice obično mogu da primete. Kako demencija utiče na rasuđivanje i samosvest, manje je važno kako pojedinac misli da se ponaša ili kako vidi sebe. Apatija, u ovom smislu, je još jedna promena na koju treba obratiti pažnju.

3. Gubitak interesovanja

Još jedan rani znak demencije je opšti gubitak interesovanja za svakodnevne aktivnosti i hobije u kojima smo ranije uživali. To je često zato što demencija utiče na misao i pamćenje i tako pojedinac možda čak i ne razmišlja o tome da učestvuje u hobiju, jednostavno zato što misao da se time bavi više ne postoji.

4. Nedostatak fokusa

Osećaj dezorijentisanosti je još jedan rani znak stanja. Nedostatak fokusa i nesređenost ponekad može biti znak starenja, ali važno je imati na umu kako to utiče na svakodnevne aktivnosti. Ako se dezorijentacija često javlja i počinje da izaziva uznemirenost, to je verovatno znak demencije i možda je vredno konsultovanja sa medicinskim stručnjakom.

foto: Shutterstock

5. Ishitrene odluke

Situacije u kojima su brze odluke druga priroda, mogu postati borba za one koji pate od demencije. Sve neobične, nepromišljene radnje koje su van karaktera i predstavljaju potencijalni razlog za zabrinutost tipične su za one sa demencijom. Primer za to bi bila odluka da odnesete osnovne stvari u dobrotvornu radnju ili da nosite odeću koja nije prikladna za vremenske prilike. Loša procena obuhvata i prostornu svest, a samim tim i nespretnost.

6. Gubitak osećaja za pravac

Ako se osoba iznenada bori sa tim da se seti poznatih ruta, to može da bude razlog za zabrinutost. Zaboravljanje jednostavnih uputstava ili ruta do poznatih mesta uobičajen je simptom demencije i treba ga pratiti, jer često može dovesti do toga da se oboleli izgube ili završe na opasnim mestima.

7. Zbunjenost

Još jedan znak demencije je teškoća u komunikaciji misli i emocija. Neko sa demencijom može se zbuniti sa formulacijom i boriti se da prirodno izrazi svoje gledište, kao rezultat demencije koja utiče na komunikaciju i jezik. Veštine kao što su formiranje reči i pamćenje polako utiču na vreme i o njima treba razgovarati sa lekarom ako simptomi počnu da se pogoršavaju.

8. Poznati zadaci postaju izazovni

Jednostavni i poznati zadaci kao što su pravljenje šoljice čaja ili zaključavanje vrata mogu postati izazovni za one koji pate od demencije jer funkcija mozga i kognitivna aktivnost počinju da se pogoršavaju. Ovo se može dogoditi iznenada ili tokom vremena i dovodi do jednostavnih zadataka ili osnovnih rutina koje neočekivano zahtevaju mnogo razmišljanja i energije. Rizik od demencije može se akumulirati tokom života i delimično je vođen genetikom, koju nije moguće promeniti. Studija je pokazala da su vežbanje, obavljanje kućnih poslova i poseta porodici i prijateljima dobar način da smanjite rizik od demencije. Redovno čišćenje koncem uz četkanje može pomoći u smanjenju šansi za razvoj demencije, pokazala je druga studija.

(Kurir.rs/Najžena)

Bonus video:

01:20 Predsednica udruženja o leku za Alchajmerovu bolest