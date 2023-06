ISPOVEST MLADOG ALKOHOLIČARA IZ SRBIJE! Želi da se LEČI, a naši ljudi ga savetuju KAKO: Psiholog otkriva koja je najveća greška!

Ispovest jednog mladića iz Srbije podigla je veliku prašinu. On je priznao da ima problema sa alkoholom, iako je tek u svojim dvadesetim godinama, ali i da ne zna kako sebi da pomogne. Dobio je brojne savete, a psiholog upozorava na simptome zavisnosti od alkoholizma jer mnogi ne žele da osveste i priznaju sebi da imaju problem.

- Imam 25 godina i rekao bih da sam alkoholičar. Ne smatram, ne mislim ili pretpostavljam, nego stojim iza toga da jesam. Moja potreba je svakodnevna, količine kad se pređu stekne se imunitet, a posledice su trenutno nepostojeće, što ne znači da ih neće biti u budućnosti. Pokušaj da se naglo smanji ili prestane je nemoguć, najviše zbog relapsa koji dolazi kasnije. Zaista želim da uradim nešto po tom pitanju. Ako kažem da želim da smanjim, znam da ću se posle nekog vremena ponovo vratiti na agresivno konzumiranje. Zato neću da budem licemeran i da lažem sebe kako će mi to možda pomoći. Žao mi je vremena koje izgubim pijući, kao i para koje odlaze na taj alkohol - početak je ispvesti jednog mladića na Reditu, koja je izazvala veliku pažnju zbog toga što se mnogi ljudi suočavaju sa istim problemom ili u svom bliskom okruženju imaju nekog ko se bori sa zavisnošću.

Ovaj 25-godišnjak želi da se uhvati u koštac sa problemom i pomogne sebi.

- Razmišljao sam da probam sa svojim psihologom da počnem lečenje, ali me interesuje možda neko grupno lečenje, kao što je to zastupljeno preko. U NS ima jedan centar, ali ne znam ništa o njima. Neću više da se tešim kako sam mlad i kako je to sve normalno i prolazno u ovim godinama, ali i to vreme koje sam potrošio u čaši i flaši mi nažalost čini svakodnevicu koju sam mogao zameniti nekim lepšim uspomenama - zaključio je u svojoj objavi.

Komentara je bilo mnogo, veliki broj korisnika ove društvene mreže bio je dirnut njegovom iskrenošću i željom da problem osvesti, kaže na glas i zamoli za pomoć i rešenje.

"Ovo ti je najbolja odluka koju si doneo u zivotu, i moraš da izdržiš. Ja ne pijem, ali sam spletom okolnosti bio upleten u dva ozbiljna problema alkoholizma i oba sa jako teškim posledicama. Takođe, bez ikakvog uspeha i posle mnogobrojinih pokušaja ostavljanja - sve to u zadnjih 7-8 godina. Raspad braka i porodice, profesionalna degradacija i u jednom slučaju teško oboljenje. Na Zapadu, gde živim, postoji ozbiljna podrška svim vidovima zavisnosti, ali njihovi rezultati po mojoj oceni nisu baš toliko uspešni", "Pozdrav brate! Svaka čast na odluci, samo hrabro! Dosta ljudi oko mene ima taj problem, međutim mnogi žive u iluziji da nisu alkoholičari... Burazer moga kuma je išao na terapije jer je baš kao mlad naj**o sa tim, i pomoglo mu je. Znači, psihilog, psihijatar, terapija, šta god. I ono sto je najvažnije, i najteže, moraš da promeniš okruženje, društvo, pronađes nove aktivnosti i probas nove stvari, nove hobije, da zameniš tu zavisnost. Neki sport, teretana, književni klub, ili koja već interesovanja imaš, ma bilo šta", savetovali su momka u komentarima, a on im se na kraju zahvalio što su se prvenstveno saosetili sa njegovim problemom, a zatim i dali savete koji će mu, nada se, pomoći u izlečenju.

Simptomi koji ukazuju da treba zatražiti pomoć

Psiholog Leo Ivanišević kaže da su ovo sigurni znaci da postoji problem i ako primetite da se krećete u ovom pravcu, ne bi bilo loše da potražite pomoć:

Osećate da nemate kontrolu nad količinom alkohola koju unosite

Više se ne upuštate u društvene aktivnosti i hobije koji su vas pre zanimali

Želite da prestanete, ali ne možete

Koristite alkohol u visoko rizičnim situacijama, prilikom vožnje ili plivanja

Posvećujete mnogo resursa i vremena pijenju

Razvili ste toleranciju i potrebno vam je sve više

Imate žudnju za alkoholom onda kada ne pijete

Imate simptome apstinencijalne krize kada ne pijete (žudnju, znojenje

Apstinencija ne rešava probleme

- Ukoliko želite da budete podrška nekome ko ima problem sa alkoholom, pokušajte da taj problem sagledate u celini. Nemojte se zadržavati na površnom nivou i insistirati na tome da će apstinencija od alkohola rešiti sve probleme. Umesto toga, pokušajte da pomognete osobi da izađe na kraj sa svojom sramotom i usamljenošću - napominje psiholog Leo Ivanišević.

