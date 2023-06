SA DELFINOM JE LAKŠE USPOSTAVITI POVERENJE NEGO SA ČOVEKOM! Terapeut o magiji životinja koje na čudesan način mogu LEČITI DECU

Ako bi jedna reč morala da ga opiše to bi bila sloboda - on je fizikalni terapeut, pisac, motivator i delfinoterapeut. Uz pomoć delfina pomaže deci sa autizmom i posebnim potrebama. Njegovo ime je Nikola Radin.

U emisiji Realna priča kod Isidore Lukić, otrio je kako funkcioniše ovaj neobični vid psihoterapije.

- U radu sa osobama ometenim u razvoju su se primenjivale te takozvane terapije u kojima se koristi pomoć životinja, sa konjima, lamama, psima... Pokazalo se pre nekih tridesetak godina da rad sa delfinima na takvu decu utiče najbolje i da se dešavaju najveći pomaci u njihovom napredovanju. Kod dijagnoza sa kojima ja radim nemoguće je poništiti dijagnozu nekome ko boluje od cerebralne paralize, autizma ili Daunovog sindroma, ali, mi možemo kroz takvu vrstu terapije da ih učinimo sposobnijima i funkcionalnijima za život - rekao je Radin i dodao:

- Delfini su zaista neverovatna bića, to većina ljudi zna, i imaju neke karakteristike koje su čudne. Komuniciraju tim visokim frekvencijama koje su nama nečujne, ali postoje naučne teorije koje nisu do kraja dokazane da taj ultrazvuk utiče blagodetno na sve nas. Proveo sam hiljade i hiljade sati sa delfinima u vodi i ja to osetim. Kada sam u vodi sa njima ja sam uvek jako miran. Jako sam smiren, jer upravo je to to što te spušta u to neko alfa stanje.

Objasnio je da ovaj posao nosi ogromnu odgovornost.

- Dok radim imam ogromnu odgovornost. Sa jedne strane imam u vodi životinju koja mi asistira i koja je na svom terenu, sa druge strane imam dete koje je bolesno. Imam i njegove roditelje koji od mene očekuju svašta nešto. Imam trenera delfina sa kojim moram da imam perfektnu komunikaciju i koordinaciju. Imam obično hladnu vodu u kojoj smo mi, ali sam ja miran i uživam, pored toliko faktora na koje ja sve treba da mislim. Apsolutno se prepustim tom trenutku i imam jasan plan za svako dete individualno. Rad sa detetom u vodi sa delfinom, rad na suvom, i što je vrlo bitno rad sa roditeljima - kaže Radin i naglašava važnost ponašanja roditelja:

- Roditelji često i sami prave ogromne greške, u svom odnosu prema deci, iz te silne ljubavi, prezaštićenosti. Tako da i sa njima čovek mora malo da radi. Uvek se desi određeni pomak.

Terapija, kako kaže, započinje neobičnim ritualom:

- Terapija počinje tako što uđem u vodu, izljubim se sa delfinom, dodaju mi dete, i od zavisnosti mogućnosti tog deteta, radimo terapiju. Deca koja dođu prvi put, imaju obično strah. Bude tu svega. Roditelji znaju da dodatno unose paniku, i u tom slučaju ja ih odmah sklonim. Objasnim im da vrlo dobro znam šta radim, i da tu dečiju ciku i viku moraju da shvate kao proces. Roditelji znaju da prvih par dana budu nepoverljivi i počnu da gube nadu, međutim, uvek se završi kako treba, i nastane magija.

A sa delfinima se prema njegovim rečima poverenje lakše uspostavlja nego sa ljudima.

- Uvek je teže uspostaviti poverenje između čoveka i čoveka, nego između čoveka i delfina. Sa delfinima je lako, pogotova jer ja imam već 15 godina iskustva, ali od prvog dana ja nisam imao problem sa njima. Oni osete da im prilaziš sa ljubavlju - rekao je Radin.

