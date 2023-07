IZGORELO MU 80 ODSTO TELA I AMPUTIRALI MU PRSTE: Svi prijatelji ga NAPUSTILI, a onda je jedan susret zauvek PROMENIO njegov život

Mladić, koji je uspešno podvrgnut operaciji transplantacije lica i kože ruku, pronašao je ljubav tri godine nakon svoje čudesne operacije i događaja koji mu je promenio život.

Džo Dimeo, koji sada ima 24 godine, zadobio je opekotine trećeg stepena na 80% svog tela i amputirani su mu vrhovi prstiju nakon što se njegov auto srušio i eksplodirao u plamenu u Nju Džersiju u julu 2018. Dimeo je prošao 20 rekonstruktivnih plastičnih operacija i presađivanja kože pre nego što su lekari u medicinskom centru Langone Univerziteta u Njujorku izvršili 23-časovnu simultanu transplantaciju lica i bilateralne šake u avgustu 2020.

Neverovatna priča mladića privukla je pažnju Džesike Kobi (32), koja je kontaktirala Dimea na "Instagramu" nakon što je čula za njegov slučaj.

Par je brzo započeo razgovor, u početku se povezujući oko zajedničke ljubavi prema psima rase bostonski terijer. Nakon što su otpočeli vezu na daljinu, Džesika je odlučila da se preseli u Nju Džersi da bi bila bliža Dimeu.

Džesika, koja radi kao medicinska sestra, rekla je da je oduševljena snagom i optimizmom svog dečka.

- Volim što je nežan, ljubazan i tako hrabar. Uz sve što je prošao, on ostaje tako pozitivan i tako vedar. On je veoma obrazovan i može sa svakim da razgovara. To mi se jako sviđa kod njega jer mislim da je neko ko je obrazovan i dobro govori veoma privlačan.

Džesika, koja je osam godina starija od Džoa Dimea je rekla da je on veoma zreo za svoje godine. U međuvremenu, samouvereni Dimeo kaže da nikada nije sumnjao da će pronaći ljubav uprkos drastičnim promenama u njegovom izgledu.

- Kada sam imao opekotine nisam tražio ljubav, ali sam uvek bio uveren da će se to na kraju dogoditi jer sam iznutra isti, Ništa se nije promenilo osim moje kože.

Par se već uselio u zajednički stan sa svoja dva bostonska terijera, a Dimeo je otkrio da čak ponovo vozi auto nakon transplantacije šake, nešto što je ranije rekao da je sanjao da ponovo može da radi.

Dimeo je otkrio i nove detalje o donatoru njegovog novog lica.

- Moj donor je bila 48-godišnja žrtva moždanog udara iz Delavera koja je umrla dva dana pre moje operacije.

Dimeo je duhovito rekao da bi više volio da dobije žensko lice samo da ne bi morao stalno da se brije, ali kaže da je neverovatno zahvalan svom donatoru i 140 medicinskih stručnjaka koji su pomogli da se izvede zapanjujuća operacija.

- Nije bilo čudno da mi se da lice nekog skoro duplog starijeg od mene jer sam bio potpuno spreman da ponovo započnem svoj život. Ovo sam ja sada i vrlo brzo sam se pomirio s tim.

Uprkos svom beskrajnom optimizmu, Dimeo priznaje da je izgubio prijatelje nakon saobraćajne nesreće, i da je i dalje podložan ogovaranjima kada je u javnosti.

- Bilo je tužno videti kako svi moji lažni prijatelji odlaze, ali onda shvatiš ko su ti pravi prijatelji i više ih ceniš - rekao je on pokazujući svoj nesalomivi duh.

Što se tiče budućnosti, Dimeo sada piše knjigu i traži kuću sa devojkom, jer žele više prostora za svoja dva psa, Bastera i Kirklanda.

Dimeova nesreća dogodila se nakon što je zaspao za volanom na povratku kući iz noćne smene radeći u laboratoriji za testiranje hrane u julu 2018. u Hilsajdu, Nju Džersi. Dve godine kasnije, Dimeo je saznao da će biti podvrgnut transplantaciji lica i dvostrukoj transplantaciji ruku.

- Bio sam spreman za transplantaciju kada mi je ponuđena. Nisam želeo da živim kako sam živeo.

Za to je bio potreban tim od 140 hirurga, medicinskih sestara i pomoćnog osoblja da izvede pionirsku operaciju u avgustu 2020. godine koja je ranije pokušana samo dva puta, piše "Post".

(Kurir.rs/Telegraf)

