ISPOVEST MUŠKARCA KOGA JE PROSTITUTKA NATERALA NA SEKS ZA 50 EVRA: Otišao sam u Amsterdam sa prijateljem i sinula mi je PRLJAVA ideja!

Retki su ljudi koji imaju hrabrosti da priznaju kako su platili za seks. Ali, jedan dvadesetšestogdišnji muškarac iz Hrvatske se odvažio, priznao i detaljno opisao svoje iskustvo sa prostitutkom.

Ovo je njegova ispovest u celosti:

"Još kao klinac zamišljao sam kako je to i znao sam da ću jednom probati - pa šta bude! I ove godine mi se ukazala idealna prilika ni više ni manje nego u Amsterdamu. Spontano sam se dogovorio sa prijateljem da ćemo tamo otići na nekoliko dana i, možeš pretpostaviti šta smo prvo napravili kada smo tamo stigli - pronašli smo ulicu De Wallen iliti Red Light District. Rekao sam prijatelju: To je to! Ja ovo moram probati! I tako smo nas dvojica krenuli u potragu za onom 'pravom'.

Moram priznati da smo malo u čudu gledali u te izloge i dame u njima, nije to baš prizor koji se svaki dan može videti. Nekoliko puta smo se čak uhvatili kako nepomično stojimo pred njima, a vilica samo što nam nije pala do poda. Bilo je, naravno, i žena koje me uopšte nisu privlačile. Nakon nekog vremena već sam postao malo nervozan zbog biranja pa sam se zaustavio pred jednim izlogom u kojemu je bila stvarno dobra ženska i rekao mu: Ja ostajem ovde, a ti gde hoćeš. Tako je i bilo. Kako nisam baš dobar s engleskim, bilo mi se teško sporazumeti se s njom, ali nekako sam je već pitao za cenu i, da ti budem iskren, nemam pojma koliko je koštala jer sam nekako uspeo razumeti samo onaj deo: U guzu? U tom sam trenutku shvatio da je ispred mene zapravo muškarac, a ne žena i pobegao sam glavom bez obzira.

Sada verovatno misliš da sam pobegao iz te ulice, ali nisam se dao obeshrabriti i nastavio sam dalje. Ne moram ti ni govoriti kako je prijatelj 'umro od smeha' kada me video kako sam istrčao napolje. On je odlučio pričekati da ja idem prvi pa da mu prepričam sve, ali nisam mu imao puno šta da pričam. Nakon toga, palo nam je na pamet nešto prilično prljavo. Hteli smo pronaći dve prostitutke koje će pristati na to da budemo svi u istoj sobi. Znaš, svaki od nas prvo jednu pa drugu... I uspeli smo ih pronaći, ali tražile su previše pa smo zaključili da to ne vredi baš toliko. Ipak smo išli svaki posebno. Nakon toga sam se ponovno odvažio okušati kod jedne dame koja je izgledala kao top model, ali i ona me uspela razočarati. Čim sam ušao ona je krenula na mene, nisam stigao ni pitati za cenu, a već mi je otkopčala pantalone i počela me oralno zadovoljavati. Nakon toga mi je rekla kako je to 50 eura, a ako želim seks da treba da platim još 100. Ni ona nije vredila tih novaca. Da skratim priču, na kraju sam napokon pronašao "svoju prostitutku". Bila je zgodna, imala je velike obline, starija od mene, a i cena je bila prihvatljiva. Uzela mi je 50 evra za seks i imao sam s njom fore 20 minuta. I eto, obavili smo to i gotovo."

Kada sam ušao u njenu sobu i nakon što smo se dogovorili oko cene, skinuli smo se, svako sebe, a ona je počela glasno uzdisati dok još nismo ni krenuli u akciju. Pre seksa namazala se s puno lubrikanta, a mene nije tražila da se istuširam, samo mi je dala kondom. Tokom seksa je toliko glasno uzdisala i "uživala" samo kako bih se ja osećao bolje. Bio sam svestan toga i za vreme seksa. I da, imao sam pravo samo na dve poze. Dobro sam i prošao jer neke dozvoljavaju samo jednu za prvu cenu. A seks? Bilo je dobar, ali ništa spektakularno. Kao prosečna devojka, odnosno žena. Nije to bilo iskustvo koje nikada više ne bih hteo ponoviti, a nije bilo ni takvo da ga moram ponoviti. Jednostavno sam zadovoljio svoju znatiželju i imao sam seks sa prostitutkom. Ne mislim da je to nešto loše."

