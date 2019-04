RAZVEDENA SAM I IMAM 56 GODINA! NE PADA MI NA PAMET DA IZLAZIM SA MUŠKARCEM OD 50 GODINA: Njima je odavno PROŠAO VOZ, digli su ruke od sebe i svi do jednoga se ponašaju OVAKO! BRUTALNO IH PROZVALA! (FOTO)

Kim Vinćenti (56), samohrana majka iz Londona, na društvenim mrežama je napravila je pravu pometnju kada je dala oglas za partnera i kako on mora da izgleda, šta da ima i da mora da bude mlađi od 50 godina.

"Ljudi uglavnom misle da sam u četrdesetim godinama, a kad pogađaju, uglavnom pretpostave da imam 42 godine iako sam u srednjim pedesetim. Međutim, ja nikada nisam bila sa muškarcem od pedeset godina ili starijim, a nikad neću ni biti", poručila je ona na Fejsbuku, a onda detaljno objasnila zašto.

"Pedesete možda i jesu nove tridesete za žene, ali to ne važi za muškarce. Muškarcima je tada odavno prošao voz jer oni ne samo da su tada fizički, već su i mentalno stari. U to vreme oni već imaju svoje navike koje ne planiraju da menjaju niti makar da probaju nešto novo. Imaju svoj omiljeni kafić, imaju svoj zacrtan stil odevanja i marke odeće i neprihvatljivo im je da šansu daju nečem drugom. A o fizičkom izgledu bolje da i ne počinjem. Tipični pedesotogodišnjak ima bradu i ogroman stomak, dok mu je modni stil iz prošlog veka", napisala je ona.

"Znam da zvučim kao neka namrgođena usedelica, ali ja to nisam. Iako sam razvedena, volim da budem u vezi. Ono što je moj problem sa muškarcima u pedesetim godinama je što su uglavnom razvedeni, u braku ili traže mlađe žene. Ja, s druge strane, želim da budem sa nekim ko radi na sebi a muškarci su u 50. godini davno digli ruke od svega", poručuje ona.

"Uz to, važno mi je i da muškarac redovno vežba i to ne samo zbog trbušnjaka ili bicepsa, već zato što vodi računa o svom zdravlju. Ne želim da dajem sebe nekome ko je izložen velikom riziku od srčanog ili moždanog udara. Ko još želi partnera u bolničkom krevetu? Uverena sam da ima sjajnih muškaraca u pedesetim, ali ja te primerke nisam videla. Imače, moj suprug je bio 10 godina mlađi od mene i bili smo u braku 10 godina, ali ne želim ni toliko mlađeg muškarca", kaže ona.

"Moja poslednja veza bila je sa muškarcem koga sam upoznala preko prijatelja. Imao je 48 godina, ali je bio baš dobar frajer i to je najstarije godište koje sam spremna da prihvatim. U njegovom slučaju napravila sam izuzetak jer nije bio klasični sredovečni muškarac, već čovek koji drži do sebe. Često mi se udvaraju muškarci u tridesetim godinama, ali oni me ne zanimaju i uglavnom im kažem ili da imam sina njihovih godina ili da posedujem veš stariji od njih. Međutim, retko ko odustane od udvaranja čak i kad im to kažem.

Želim da moj muškarac ima oko 45 godina, da je već zreo, da ima nekog iskustva i znanja a ne da se blamiram i pričam klincima o filmovima snimljenim pre nego što su se rodili. Ja, inače, nisam oduvek ovakva. U četrdesetima sam još bila u braku, živela sam u inostranstvu i bila sam debela. Šokirala sam se kada mi se kaiš tolik usekao u stomak da sam mislila da ću da puknem. Tad sam uspela da se trgnem i bacila se na dijetu i jogu, i već dugo održavam svoju kilažu. Što se tiče mojih dejtova, uglavnom upoznajem muškarce preko prijatelja ili u izlasku, upoznavanje preko interneta mi je previše riskantno. Takođe, radije bih popila kafu s nekim u parku nego da idem uveče u kafiće i klubove. Jedan sastanak mi je dovoljan da ocenim ima li smisla da se dalje viđamo. Što se seksa tiče, sa godinama je sve bolji. Dok sam bila mlađa, bila sam jako stidljiva. Sada volim sebe i poznajem svoje telo i tačno znam šta hoću. Zapamtite, ni muškarci ne kreću u seks sa lupom u rukama da vam traže mane. I oni žele samo da uživaju u trenutku.

Šta hoću da kažem? Muškarci preko 50 godina moraju da se mnogo više potrude. Niko ne traži da promene sve na sebi, ali moraju da uvedu bar neke promene, moraju da pokažu volju. Tek tada mogu da dobiju šansu da budu sa nekom ženom poput mene", zaključuje ona.

