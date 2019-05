AKO ŽELITE DA IMATE ZDRAVE I VESELE MUŽEVE, EVO ŠTA DA URADITE: Savet jedne supruge koji je uzdrmao sve!

Problemi u kući, nervoza i napetost prouzrokuju sukobe među ukućanima, saradnicima i prijateljima... Kako biste rešili sve ove situacije, dovoljno je da počnete da koristite Bio-Teo biljni komplet i većina vaših muka i problema može nestati. Amza i Safet Alija podelili su sa nama svoju priču o lepšem životu uz Bio-Teo.

"Moj suprug je bio nepodnošljiv, nervozan, ljut, teško je ustajao.. Noću se budio", počela je priču nekada očajna Amza, a Safet se nadovezao: "A onda više nisam imao kud. Počeo sam da se svađam sa svima, nervozan.. Koncentracija mi je popustila na poslu, a mora da se radi, da se živi. Tražili smo izlaz iz toga", rekao je.

"I tako smo odlučili. Na moje insistiranje, da kupimo kapi, da probamo, ništa nas ne košta, a može da pomogne. U uputstvu piše dva do četiri puta dnevno, ali ja zbog moje organizacije i ishrane, dva puta dnevno ga koristim, pre ili posle jela sa razmakom. U početku po 5 kapi, pa se onda povećava nedeljno do 30 kapi. U pola čašice vode, soka, čak i vina. Ja koristim jednom na poslu, i kad dođem kući kad se setim. Ja sam uzeo najviše zbog antistresa da bih izbegao ono što je vidljivo spolja, a to je kad sam neraspoložen kad ulazim u konflikte. Antistres mi je pomogao da sve to lakše podnesem, da ne planem na druge, a onda sam sa manje poverenja, ali sa istim rezultatima za poboljšanje cirkulacije jer sam pušač i zašao sam u godine kada mi je to veoma potrebno. Tu takođe vidim rezultate. Manje se umaram, dođem kući odmorniji, a isto radim. Čak i više radim jer sam raspoloženiji i na kraju ono što ja manje vidim i osećam, za pravilan rad srca, gde to manje dolazi do nepravilnog lupanja, gde lepše spavam i lakše ustajem. Ustanem odmoran”, završio je svoje oduševljenje Safet Alija.

"Ja vam svima to preporučujem. Majkama, babama, suprugama, bilo kome. To je sve na biljnoj bazi. Bočice su po 50 mililitara, to sve traje mesec i po dana. Mirno ćete spavati, lakše ćete se kretati, manje ćete biti umorni, manje nervozni, stresa neće biti toliko. Ako želite da imate zdrave muževe, zdrave roditelje, zdravu porodicu oko sebe, ništa vam nije lepše kad ustanete ujutru, a svi lepo raspoloženi, bez stresa i problema, i sve se nekako sa lakoćom rešava.

Amza Alija

Safet Alija

Jedan od najvažnijih ljudskih organa je srce. Svaki poremećaj njegovog ritma i automatskog rada je signal da sa ovim mišićem, koji inače raspolaže velikom energijom, nešto nije u redu pa se odmah treba obratiti lekaru.

Biljni komplet Antistres + Corvit + Cirkul koji sadrži 3 biljne tinkture i pije se 30 do 45 dana možete poručiti klikom OVDE, po ceni od 2880 rsd, ili pozivom na broj 011/4420-502 radnim danima.

ISPORUKA: ceo svet. U slučaju da poručujete van Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, slobodno poručite klikom na Hangar.rs i neko će vas kontaktirali oko potvrde i cene dostave.

Benefiti korišćenja biljnih formula ovog kompleta:

Pomaže kod aritmije, bola u grudima, angine pektoris

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju)

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja posledice posle infarkta

Poboljšava cirkulaciju i čisti krvne sudove (reguliše holesterol i trigliceride)

Reguliše pritisak

Ubrzava oporavak posle moždanog udara – šloga

- Komplet mogu piti i potpuno zdrave osobe kao vid preventive -



Odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Rešenje broj: 13317/2018

BILJNE TINKTURE TRAVARA STEVE MARIĆA SPOJ SU ZNANJA, ISKUSTVA I LEKOVITOG BILJA KOJE SE SKUPLJA NA NAŠIM EKOLOŠKIM NAJČISTIJIM PROSTORIMA. TINKTURE SADRŽE I PO DESETAK VRSTA BILJA.

Radi najboljeg učinka, savetujemo korišćenje 2 biljna kompleta u kontinuitetu, zatim je potrebno napraviti pauzu od 7 do 14 dana i nakon toga po potrebi (slobodno može da se koristi i do 10 kompleta godišnje).

Naše biljne kapi (tinkture) slobodno mogu piti osobe koje su operisane i/ili koje piju lekove. Biljni komplet za kardiovaskularni i nervni sistem "Antistres + Corvit + Cirkul" je registrovan i odobren od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije i ne postoje poznate kontraindikacije. Ono što je bitno kada se piju lekovi je da se terapija lekovima NE prekida dok vaš lekar na kaže suprotno, kao i da se napravi pauza od 30 do 60 minuta između korišćnjenja lekova i naših biljnih kapi (tinktura).

