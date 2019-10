POSLALA SAM SINA KOD BABE I DEDE NA SELO: Duša me zabolela zbog onoga što mi je REKAO kad se vratio! ISPOVEST očajne majke koju je sin počeo da MRZI

Nije redak slučaj da između svekrve i snajke često ima nesuglasica, ipak, čini se da u tim neslaganjima jedna strana ponekad ume malo da pretera.

Primer za to je ispovest jedne majke, koja je svog šestogodišnjeg sina ostavila na nekoliko dana kod muževljevih roditelja. Kada se dečak vratio kući, majku je potpuno iznenadio svojim ponašanjem.

Ovo je njena ispovest:

Moj sin ima samo šest godina i bio je četiri dana kod bake i deke na selu jer su oni navalili da malo ostane kod njih jer svog unuka mnogo vole, a slabo ga viđaju.

Muž i ja smo dozvolili, neka bude, ipak je on njihov unuk. Prošla su ta četiri dana i kada je došao, ulazi na vrata, ja onako sva srećna krenula da ga zagrilim, a on samo ode u svoju sobu i ništa ne reče. Mislila sam da se dete kao dete uželelo svojih igračka, pa je otišao da se igra.

Kada je bilo vreme večere ja ga zovem da jedemo, a on meni kaže: "Neću da dođem kod tebe, k**vo jedna, ti nisi moja mama”. U prvom trenutku nisam verovala šta reče, ali dete je, on ne zna ni šta to znači i pitam ga ko mu je to rekao, a on kaže da su baka i deda to rekli jer sam odvela njihovog sina u grad.



Ovo nije prvi put da se mešaju u naš život, već je nekoliko puta pokušala da me uništi ali nije uspela, sada više nikako neće viđeti svog unuka, a sin neka joj ide ako želi, jer ja više neću!"

