TREBA GA IPAK ZAOBIĆI U NEKIM SITUACIJAMA: Ne preterujte sa ispijanjem čaja, evo ZAŠTO!

Svi znamo da svakodnevno konzumiranje čaja ima brojne zdravstvene prednosti, što su potvrdila i mnoga istraživanja. Čaj pomaže u sprečavanju šećerne bolesti, raka, srčanih oboljenja i demencije, a efikasan je i u borbi protiv viška kilograma.

Ipak, njegovo preterano konzumiranje ponekad može da ima negativan uticaj na zdravlje. Zato, kao sa većinom stvari u životu, i sa njim treba biti umeren.



SMANJENJE APSORPCIJE GVOŽĐA



Katehini koji se nalaze u čaju mogu da promene sposobnost vašeg tela da apsorbuje gvožđe. To znači da čak i ako pojedete dovoljno hrane koje u sebi sadrže gvožđe, možete postati anemični. Oni koji imaju nedostatak gvožđa ili anemiju treba da se suzdrže od velikih količina zelenog čaja. To uključuje decu, trudnice i one koji imaju problema sa bubrezima.



SLABI DEJSTVO LEKA



Osobe koje imaju problema sa srcem ili se oporavljaju od srčanih bolesti trebalo bi da se konsultuju sa svojim lekarom koliko i da li uopšte smeju da konzumiraju čaj i koji je najbolji za njih. Katehini mogu negativno da utiču na neke lekove za srce i krvni pritisak, kao i na ceo kardiovaskularni sistem.



PROBLEMI SA ŽELUCEM



Zeleni čaj može da stimuliše prekomerno lučenje želudačne kiseline, tako da bi osobe s osetljivim želucem i one koje su sklone problemima sa želucem trebalo da ograniče unos ovog čaja. Na taj način će izbeći neprijatne posledice kao što su gorušica, dijareja i gubitak apetita.



MOŽE DA POJAČA GLAVOBOLJU



Upravo zbog kofeina kog ima u čaju, kod nekih ljudi ovaj napitak može da deluje kao okidač za glavobolju ili za napad migrene.



IZLOŽENOST VEĆEM RIZIKU OD KRVARENJA



Svakodnevno konzumiranje velike količine čaja može da dovede do obilnijeg krvarenja iz posekotina ili rana. Lekari savetuju da se prestane sa konzumacijom čaja dva do tri puta nedeljno pre operacije.

