DEVOJKA (23) JE ČUVALA NEVINOST ZA BRAK! Udala se i saznala da ne može da ima SE*S zbog STRAŠNE BOLESTI!

Stefani Muler (23), socijalna radnica iz Njujorka, odrasla je u hrišćanskoj porodici, a odluka da sa se*som čeka sve do braka bila je sasvim normalna i prirodna i prirodna za nju.

Svog sadašnjeg partnera Endrua (31), upoznala je 2013. godine, a vezu su počeli 2015. godine. Par nije znao kakvo je njezino stanje sve do medenog meseca.

Nakon dve godine veze, u maju 2017. godine odlučili su da se venčaju, a na medenom mesecu prvi put spavaju zajedno. Stefani bi to, logično, bio prvi put. "Prvi put imali smo poteškoće s penetracijom, ali mislili smo da samo treba da se opustim. Zatim sam dobila gljivičnu infekciju i bilo mi je jako neprijatno. Nikada to nisam imala, a trajala mi je tri meseca zbog raznih lekova koji nisu delovali", rekla je Stefani.

Kada se oporavila od infekcije, mislila je da će napokon moći da ima odnose. Posetila je 2018. godine ginekologa koji joj je otkrio da ima vaginizam – bolni grč mišića vagine.

"Moj suprug i ja razgovarali smo o mom stanju koje nas je dovelo do toga da živimo poput cimera. Ni jedan od nas nije hteo da predloži se*s, bili smo razočarani i zaspali bismo plačući."

Nno stanje nije moglo da pokrije osiguranje, pa joj je prepisan lek za otklanjanje bola kako bi mogla napokon da ima odnose s mužem. Stefani nije želela to da prihvati, pa je počela da istražuje svoju dijagnozu i najbolji način da je tretira. Otkrila je terapiju i kupila set dilatatora – pomagala za otvaranje cerviksa. Stefani sada kaže da je godinama osećala stid zbog činjenice da nije mogla da ima se*s sa suprugom i priznala je da je razmišljala o raskidu. "Vaginizam je teška stvar, a još težom je čini osećaj izolovanosti i srama. Osećala sam se postiđeno, slomljeno i ni sa kim nisam mogla da razgovaram o tomre. Endru i ja smo osećali da smo da smo izgubili veliku stvar. On mi je bio velika podrška na celom ovom putovanju. Kada god bih rekla nešto negativno o sebi, on bi me razuverio da to nije istina i da me voli."

Stefani je napokon 2018. godine bila dovoljno sigurna i hrabra da kaže prijateljima šta je to narušilo njen brak. U januaru 2019. kontaktirala je Ženski centar za terapiju kako bi počela s tretmanom i uz uputstva prebolela vaginizam. Od tada slobodno govori o ovoj bolesti i sopstvenom iskustvu kako bi pomogla drugim ženama koje su se našle u istom problemu.

"Nema dovoljno upozorenja o ovoj bolesti, samim tim ni dovoljno znanja jer postoji veliki strah. Postoji mnogo stvari koje mogu otkriti i reći nekome sa istim stanjem. Važno mi je da slobodno o tome govorim jer nema mesta stiduu."

