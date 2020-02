DEBRA JE IZGUBILA OVAJ PRSTEN PRE SKORO PUNIH 50 GODINA! Kad ga je Marko pronašao nije imao pojma šta drži U RUCI! HIT!

Debra Mekena pre skoro 50 godina u jednoj robnoj kući u Americi izgubila je prsten koji joj je poklonio dečko kada je završio srednju školu. Prema navodima stranih medija, ona ga je skinula da bi oprala ruke, i više ga nikada nije videla.

Međutim, prsten je od 1973. do 2020. godine prevalio put do jedne šume u Finskoj, gde ga je izvesni Marko Sarinen pronašao zakopanog oko 15 centimetara pod zemljom. Pošto je svoj pronalazak objavio putem društvene mreže Fejsbuk, uvidevši da je u pitanju vrlo specifičan komad nakita - Debra nije mogla da veruje svojim očima.

Naime, u pitanju je prsten koji je čovek dobio kada je završio srednju školu. Na njemu je bio ispisan naziv škole, godina i inicijali vlasnika. Na taj način, Finac je znao kome da pošalje fotografiju.

S druge strane, to što je Debra ovaj prsten izgubila nikako nije uticalo na njihovu vezu. Par se venčao 1977. i bili su u braku sve do njegove smrti 2017. godine.

"Bila sam prvo malo izgubljena, a sada sam okej. Sad se mislim - eto, to je znak da je sve u redu, da su odluke koje donosim u redu, i da me on (pokojni muž) podržava", izjavila je za strane medije presrećna Debra, koja je sigurna da je pronalazak ovok prstena jasan znak da je njen muž još uvek sa njom.

