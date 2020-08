NE MOŽETE DA PRESTANETE DA ČAČKATE LICE? Psiholozi i dermatolozi podelili BITNE SAVETE! Oslobodite se RUŽNE NAVIKE

Čačkanje bubuljica nije tako bezazleno kao što deluje, a mnogi ljudi to rade.

Radi se o stanju koje ostavlja dugotrajnije posledice od ožiljaka i trajnih oštećenja kože. S tim psihološkim poremećajem ili poremećajem navika i nagona danas se bori veliki broj ljudi, uglavnom mladih.

Dermatolozi i psihijatri su otkrili kako se zauvek rešiti te ružne navike.

Više štete, nego koristi

Možda mislite kako će istiskivanje bubuljica skratiti životni vek, no to nije slučaj. Istiskivanjem tih crvenih i bolnih bubuljica zapravo narušavate kožnu barijeru i stvarate ranu tamo gde pre nije bila. Uz to, stvarate bubuljicu koja će izgledati gore, a probijanje barijere omogućava ulazak više bakterija, što može dovesti do infekcije.

Beležite situacije koje su vam "okidači"

Mnogi se na taj način nose s anksioznošću, depresijom ili negativnim emocijama. Ako primetite da vas neki osećaj tera na "kopanje", stručnjaci savetuju da se odlučite na drugi odgovor (npr. stiskanje šake) i čekate da taj poriv prođe. Ako "kopate" po koži u određeno vreme ili na posebnom mestu, trebalo bi da namerno izbegavate situacije u kojima ste skloni toj navici.

Pokrijte lice ili prste

Ovom metodom možete kontrolisati nagon ili otežati "kopanje" po koži promenom okolnosti. Hidrokoloidni flasteri mogu poslužiti kao fizička barijera kako biste držali ruke podalje.

Kada zatražiti profesionalnu pomoć

Ako možete samostalno da prestanete s kopanjem po koži, onda se radi o normalnom ponašanju, no ako ne možete, trebalo bi potražiti pomoć stručnjaka. Navike se možete rešiti kognitivnom bihevioralnom terapijom i lekovima.

