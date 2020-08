GREŠKE KOJE VAS MOGU SKUPO KOŠTATI: Evo kako NE TREBA da negujete LICE! Može doći do OPEKOTINA!

Svi znamo koliko je važna svakodnevna nega jer naš najveći organ sve pamti stoga pripazite na ove najčešće greške kojih možda niste ni svesni.

Evo najčešćih grešaka u nezi kože:

1. Mislite kako je dovoljno samo nanositi proizvode za njegu

Dermatolozi ističu kako je bitno tretirati zdravlje svoje kože baš onako kako biste radili sa zdravljem vašeg srca ili mozga. Dakako da je bitno što svakodnevno nanosite na kožu, ali morate imati i širu sliku jer je bitan i vaš životni stil. Nijedna skupocena krema neće moći umanjiti loš uticaj nezdravog načina života, loše ishrane, nedostatka sna ili pak preterivanja s alkoholom ili cigaretama. Promenite svoje navike i videćete efekte i na koži.

2. Postavljanje nerealnih ciljeva

Odredite par jednostavnih ciljeva svakih nekoliko nedelja, pa npr. prvo započnite s nanošenjem kreme za sunčanje na lice i ruke. Kasnije uvodite obavezne kreme s antioksidansima ili retinol... Svaki korak koji budete uvodili vremenom će dati efekte. I ne zaboravite bitna je redovna njega.

3. Zanemarivanje područja ispod brade

Dermatolozi upozoravaju na čestu grešku koji mnogi činimo negujući lice, a to je da svome telu činite ono što biste činili i licu. Dakle, vrlo veliki broj nanosi kremu samo na područje lica no ne i na vrat i dekolte.

4. Oprezno s 'uradi sama' proizvodima

Neki od najčešćih 'uradi sama' sastojaka mogu ostaviti vašu kožu u gorem stanju nego pre nanošenja. To se odnosi upravo na sok od limuna koji pomaže kod uklanjanja tzv. pega od sunca, no on doslovno može ostaviti opekotine na vašoj koži, dok kurkuma može obojiti vašu kožu! Stoga oprezno.

5. Opsesija savršenom kožom

Mnogi imaju nerealnu sliku o onome što je lepo i poželjno čemu smo stalno izloženi na društvenim mrežama. Fotošopirane savršene lepotice su svuda oko nas na Instagramu i prilično je lako zaboraviti da su lažne. Protiv toga možete se boriti tako što ćete se usredotočiti na ono što vam se sviđa na vama, a ne ono što vam se ne sviđa.

