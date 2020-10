MOJ SIN JE IMAO SAMO KILOGRAM KAD SE RODIO! Lekari su mi rekli da može da umre, a moj Bejli danas ima 7 KG! BORAC OD ROĐENJA!

Dečak Bejli Aplijard rodio se tri meseca pre termina, težak samo kilogram. Vodio je bitku za život i pobedio je.

Mama Kler Felsted porodila se nakon 25 nedelja i šest dana trudnoće, 23. februara ove godine. Maleni Bejli je odmah imao problem sa plućima, a u bolnici se zarazio ešerihijom koli, piše "Liverpool Echo".

Lekari u Liverpulu morali su da dečaka priključe za veštačka pluća, a u kolevci je spavao sa malom plišanom hobotnicom, jedan od simbola njegove borbe, ali i borbe svih prevremeno rođenih beba.

"Džordan i ja smo bili prestavljeni kada su nam lekari rekli da Bejli može da umre ako nije pod profesionalnom negom. Doktor nam je rekao da postavljam pitanja na koja on nema odgovore što me je još više uplašilo", ispričala je Kler kako su se ona i njen suprug osećali dok se njihov sin borio za život.

Kako je dodala Kler, koja radi u kol centru, njena trudnoća odvijala se normalno i ništa nije ukazivalo da će doći do prevremenog porođaja, sve do jutra kada je zbog kontrakcija završila u bolnici u gradu Kru u Engleskoj.

Date su joj tablete koje su odložile porođaj 48 sati, ali i pored napora lekara Bejlijev dolazak na svet nije mogao da se "pomeri".

Ubrzo nakon porođaja, dečak je prebačen u bolnicu u Liverpulu, Kler ga je samo na kratko videla. Doktori su joj rekli da u toj ustanovi ima veće šanse da preživi, ali nisu mogli da joj kažu šta je uzrok prevremenog rođenja njene bebe kojoj su konstantno davali antibiotike da bi sprečili infekcije, i nadzirali su rad njenih pluća i srca.

"Borila sam se sa toliko emocija, ovo je moja prva beba i želela sam da sve protekne savršeno", rekla je Kler koja se bojala "svega i svačega", a najviše infekcija koje su za njenog sina mogle da bude smrtonosne.

Bejli je na respiratoru bio do 36. nedelje, a s obzirom na to da je u međuvremenu počela pandemija korona virusa, roditelji su mogli da ga posećuju samo određenim danima (bebe rođene pre termina borave na intenzivnoj nezi gde je, inače, mamama i tatama određeno vreme zabranjen boravak). Dok je on bio na lečenju, oni su boravili u obližnjem hotelu.

Borio se Bejli i izborio, sada je težak 7, 2 kilograma i zdrava je beba. Roditelji su ga nakon velike pobede odveli u porodičnu dom u Češiru.

