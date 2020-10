PLANIRALA SAM VENČANJE 7 MESECI, A ONDA MI JE VERENIK PRIREDIO JEZIVU SCENU: Rekao je da me nikad nije ZAPROSIO, a to nije sve

Žena koja je sedam meseci planirala svoje venčanje iz snova zaprepastila se kada je vereniku spomenula kupovinu za svadbu, da bi joj on hladnokrvno rekao da se ne seća da ju je zaprosio.

Nesuđena mlada tvrdi da je istina izašla na videlo tek kada je spomenula kupovinu venčanice. Tada joj je verenik rekao da se ne seća prosidbe, ali i da nije mislio da su u vezi.

Šokirana žena potražila je savet na društvenim mrežama, a mnogi veruju kako ju je dečko u šali pitao hoće li mu biti žena, što je ona preozbiljno shvatila.

"Pre devet meseci moj (kako sam dosad mislila) verenik me pitao da se udam za njega. Nije imao prsten pa sam pretpostavila da je to iznenada odlučio. Ja sam razumna žena i znala sam da će prsten doći kasnije, bilo je važno samo to da smo zajedno. Već sedam meseci planiram venčanje iz snova. Kada sam mu rekla da idem da kupim venčanicu, pogledao me kao da imam pet glava. Da ne dužim - tvrdi da me nikada nije zaprosio! Pitao me zašto bi zaprosio ženu s kojom i nije u vezi", napisala je ona na internetu.

Ljude je priča zbunila, a neke devojke opisale su svoja slična iskustva.

"Ja nisam znala jesam li u vezi sa sadašnjim suprugom prva dve nedelje dok smo izlazili, ali to je skroz drugačije nego da sedam meseci misliš da ste vereni", jedan je od komentara.

