MAJKA PRONAŠLA POTRESNO PISMO SINA (15) I DOBRO SE ZAMISLILA: Poruka joj je slomila srce, sad ne zna šta da URADI!

Jedna mama (44) tvrdi kako se našla u položaju zbog kojeg trenutno preispituje svoje roditeljske sposobnosti.

Naime, ona je podelila svoju dilemu i zatražila savet o tome šta da radi dalje.

Objasnila je da je njen sin tinejdžer od nje i svog oca zatražio dopuštenje da ode na psihološko savetovanje. Nije im otkrio razlog za to, no osećao je da je to nešto što mora da uradi. Njih dvoje tada su mu rekli da će uvek biti tu za njega da popričaju.

Ipak, njihov petnaestogodišnji sin otišao je na savetovanje. Nedavno je, tvrdi mama, prilikom čišćenja njegove sobe pronašla poruku koja joj je slomila srce.

"U komodi pokraj njegovog kreveta pronašla sam poruku s naslovom "Kako se vidim".

"Napisao je kako se ne oseća nevoljeno, bezvredno i kako stvara bol svima oko sebe. To me je nateralo da se zapitam jesam li kao mama učinila dovoljno da se oseća cenjeno i voljeno kao osoba", napisala je napomenuvši kako misli da je taj tekst napisao za savetovanje jer se to od njega ponekad tražilo.

"Rekla sam suprugu što sam pronašla i on misli da je najbolje da se samo pravimo da to nismo videli jer je to privatna stvar između našeg sina i njegovog savetnika", kaže tužna majka.

Korisnici interneta savetovali su joj da sinu ne otkrije šta je pročitala, već da se pobrine da on uvidi koliko je voljen.

