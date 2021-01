BILI SU U BRAKU 15 GODINA, A 6 GODINA KASNIJE ŽENA SAZNALA ISTINU: Ni u ludilu nije očekivala IZDAJU, a IPAK SU OSTALI PRIJATELJI!

Žena iz Velike Britanije kojoj je suprug posle 15 godina braka otkrio da je homoseksualac otkrila je kako je prebolela slomljeno srce i postala najbolja prijateljica s bivšim.

Kerolin Hobdaj iz Severnog Jorkšira pojavila se u poznatoj britanskoj emisiji, gde je govorila o tome kako je prebolela osećaj da joj je čitav život bio laž. Kaže kako nije ni slutila da je njen suprug gej kad ga je upoznala iako je on znao za svoju seksualnu orijentaciju otkako je bio tinejdžer.

Kerolin kaže kako je s godinama počela osećati nedostatak intime u braku pa je završila sa preljubom. Mislila je kako je potpuno kriva za kraj njihovog braka, ali par je nastavio živeti zajedno. Tek šest godina kasnije, kaže, otkrila je u njegovom telefonu poruke koje je slao muškarcu i shvatila da je imao aferu.

foto: Profimedia

Voditeljka je zatim pitala je li se zbog te spoznaje osećala bolje, no ona je rekla kako joj je bilo još gore jer je osećala kao da joj je čitav život bio laž. No istovremeno, kaže, bila je tužna zbog njenog partnera koji se morao skrivati čitavo vreme. "Ja sam zapravo bila njegova druga supruga, pa je prolazio kroz to već neko vreme", rekla je.

Kaže kako je tad shvatila da ga i dalje voli zbog istih stvari, kao što su njegov smisao za humor i intelekt.

"On je i dalje bio osoba u koju sam se zaljubila uprkos svemu što se dogodilo i, iako sam ga volela na drugačiji način nego dok smo bili zajedno, još uvek sam ga volela."

foto: Profimedia

"Samo održavanje te veze i ostajanje u dobrim odnosima činilo mi se važnijim od bilo kakve ljutnje", rekla je te dodala kako su danas najbolji prijatelji.

Bonus video:

(Kurir.rs/Index.hr)

Kurir