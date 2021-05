NISAM PREPOZNALA SOPSTVENO TELO, OSEĆALA SAM SE ABNORMALNO! Rijaliti zvezda otkrila sa čime se sve borila nakon POROĐAJA!

I dok joj je najveći izazov bio da odabre odgovarajuću haljinu koju će nositi u rijalitiju "The Only Way Is Essex", ovih dana zvezda šoua Kejt Ferdinand uči da voli svoje telo posle porođaja.

Kejt Ferninand (29) je dobila mnoge pozitivne komentare od svojih fanova, kada je samo 11 dana nakon rođenja sina, koga je dobila carskim rezom, objavila fotografiju na Instagramu, koja pokazuje kako zaista izgleda.

Noseći par ne baš reprezentativnih crnih gaća, uz fotografiju je objasnila i kako se oseća kao novopečena mama.

Kejt je u jednom intervjuu otkrila da je morala da progovori o celoj svojoj situaciji:

- Ima toliko stvari o majčinstvu koje ti niko ne govori. Dobila sam bebu i bila sam u vrtlogu emocija. Nisam prepoznala sopstveno telo, sve mi je bilo previše. Osećala sam se zaista abnormalno i počela sam da paničim "Da li bi trebalo da se osećam ovako?". Bila sam toliko srećna, ali veoma emocionalna. Gledala sam društvene mreže i razmišljala "Da li je ovo normalno? Jer niko nikada ne priča o tome". Razmišljala sam, ako stavim moju fotografiju sa sređenom kosom i šminkom, to nije stvarnost i to nije kako se osećam. Osećala sam da moram da podelim istinu. Nakon toga, bilo je nenormalno koliko ljudi mi je reklo da se isto oseća. Zato mislim da je ispravno da se ne postuju stalno savršene slike. Kada prolaziš kroz postporođajni period, ne vidiš izvan balončića. Misliš kako se nikada nećeš vratiti u normalu ili osećati se isto kao ranije. Ali izađeš na kraju na drugu stranu i sve bude ok - rekla je Kejt koja je dodala da možda ipak žali za jednom stvari:

- Malo sam prestrašena što je te velike crne gaćice video ceo svet.

Rijaliti zvezda kaže da oseća pritisak da se vrati na staro, ali da se neće previše osvrtati na to. Ona voli da vežba i trenira, ali sada će to raditi kada i koliko joj odgovara i kada bude imala vremena.

Sve što želi jeste da uživa sa svojom bebom.

foto: Profimedia

