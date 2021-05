KO ĆE MENI SAD DA VRATI MOJE PARE?! Kupila sam haljinu od 16.000, stavila joj u kovertu 150 €, a ona se razvela posle 3 meseca

Razvod nikada nije bila niti će biti lepa tema, pa čak i kada se dvoje odraslih ljudi raziđu na najlepši mogući način. Prekid braka nije samo stresan za par koji više ne želi da živi zajedno, njihova odluka utiče na sve - roditelje, decu ako su ih imali, prijatelje...

Nekada okruženje pati, a nekada su samo besni. Prenosimo vam u celosti ispovest jedne mlade Beograđanke, koja se baš istrošila za venčanje svoje najbolje drugarice.

"Ne znam samo kako su se nekada naši roditelji venčavali i ostajali zajedno u dobru i zlu, sve dok ih smrt ne rastavi. Danas mladi kod prve svađe pravac advokatu i ajd da se razilazimo! Nemaju nikakve imovine, pa ne moraju da se dele! Pre se razvedu, nego što su se venčali. Da bi se venčao, ganjaj papire, traži venčanicu, odelo, pozovi kumove, pa nađi restoran, muziku, pa i da hoćeš ne možeš da se venčaš bar za mesec. Ma kakav mesec, tri bar. A kad se razvodiš, sporazumno očas posla. Lepo bogami, oni nemaju šta da dele, jer su potrošili moje pare koje sam jedva skupila od crkavice. Zamisi, usred pademije hoće da se venčaju, moraju i tačka, vole se. Ja je pitam jel trudna, možda im se zato žuri. Jok, vole se! Ajd dobro, lepo, bar nešto pozitivno u ovoj koroni. Ne mogu svadbu, samo kumovi i još jedan prijatelj pride. Samo će posle na svečani ručak. Ja joj neću biti kuma, ali bez mene neće da se venča. I mora da se sredimo, slikaćemo se. Ona u pravoj venčanici, ja moram naći nešto lepo i prostojno i bogami puknem 16.000 dinara, cipele 7.000, i šta ću, u kovertu im metnem 150 evra. Više ne mogu, kriza! Ode cela plata za dan. Al nek su živi, zdravi i dugovečni, tako pomislih! I tako pomislih i ta njihova večnost trajala ni manje ni više tri meseca. Zove me drugarica uplakana i kaže razvodim se i to je konačno! Kraj braka! Baš kao što mi je rekla udajem se i tačka. "Uzela sam stvari i napustila sam ga! Sve smo se dogovorili!", reče, a ja sa druge strane žice, nema. Čekaj malo, a šta je sam mojih 150 evra, pa pukla 16.000 za haljinu, ko će to da meni vrati?! Ajde vi se lepo dogovorite i oko toga, pola-pola! Niste uspeli da steknete nešto zajedno, eto može dug prema meni da vam bude zajednički! Jesam, majke mi sam joj rekla tako! I nije me sramota, pa valjda ste razmili dobro pre nego što ste se venčali, a ne vi se malo igrate a ja ću dva meseca da gladujem jer sam htela da vas ispoštujem. Ma zdravo!", završila je svoju ispovest besna Beograđanka.

foto: Profimedia

