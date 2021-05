NA BALKANU NAS UČE DA MUŠKARAC PLAĆA SVE Hrvatica Amerima objasnila pravila ponašanja, oni joj odbrusili da je TEŠKA ZA ODRŽAVANJE

Kornelija Slunjski, šminkerka iz Hrvatske koja živi u Majamiju, podigla je pravu prašinu na društvenim mrežama pošto je iznela svoje stavove o odnosu žena-muškarcima.

Amerikanci joj poručuju da je "teška za održavanje".

- Ne prihvatam ni kafu ni šetnju kao opcije za izlazak, a ni vi ne bi trebalo. Prvo, nisam pas koga neko treba da šeta, drugo, kod kuće imam aparat za kafu koji savršeno radi. Ne idemo ni na piće jer će samo da proba da me napije i odvede kući. Idemo na večeru. Prvo ćeš da me pokupiš, da me odvedeš u restoran, tamo ćemo da ti proučimo manire za stolom, šta ćeš da naručiš, da li umeš da koristiš štapiće... - rekla je na društvenoj mreži Instagram.

Njen snimak je pregledan više od tri miliona puta i izazvao mnogo polemike.

Dok je neki podržavaju, drugi su je nazvali "teškom za održavanje", dok sama Kornelija poručuje da je na takav tretman navikla i da ne planira da snizi standarde.

Kornelija se dotakla još jedne vruće teme, a to je - ko plaća na prvom sastanku.

- Tamo odakle ja dolazim, a to je Evropa, muškarci plaćaju na svakom sastanku - prvom, drugom, trećem i svakom narednom. Tako sam odgajana i ne mislim to da menjam. Nikad ne bih bila sa muškarcem koji traži od mene da platim - poručila je u još jednom snimku koji je pobrao gomilu različitih komentara.

Dok pojedine žene poručuju da ne bi želele takav odnos plaćanja koji nije fer, druge se slažu i kažu da se podrazumeva da muškarci plaćaju na svakom izlasku.

